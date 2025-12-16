PSG debe pagar cifra millonaria a Mbappé

La estrella del fútbol, Kylian Mbappé, consigue una victoria parcial en los tribunales, obligando al Paris Saint-Germain a abonar atrasos salariales y primas, aunque el monto final queda por debajo de sus exigencias iniciales. El club francés deberá ejecutar el pago incluso si presenta una apelación.

Obtén 20% de descuento en las transmisiones de la UEFA Champions League en español por DAZN.

El Tribunal de lo Laboral de París emitió un fallo este martes que impacta directamente en las arcas del Paris Saint-Germain (PSG), condenando al club a liquidar los salarios atrasados a su exdelantero estrella, Kylian Mbappé. Esta decisión judicial llega tras una prolongada disputa que se intensificó después de la salida del jugador hacia el Real Madrid en el verano de 2024. Pese a que el futbolista reclamaba una cifra que superaba los €260 millones de euros en total, el tribunal determinó que el PSG debe cubrir los atrasos salariales y las primas que ascendían a unos €55 millones.

🚨 Official: Kylian Mbappe has won the lawsuit against PSG, with judge ruling in the player’s favor. 🇫🇷



As a result, the Court of Paris have sided with the footballer and order PSG to pay around €61 million, reports RMC. pic.twitter.com/9tPnsJiEBN — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 16, 2025

La cifra se incrementa a €61 millones de euros, equivalente a más de $70 millones de dólares, al sumarse el concepto de vacaciones, según el cálculo detallado por los abogados del delantero francés. Lo significativo de la sentencia es que el tribunal impuso su ejecución provisional, lo que significa que el PSG está obligado a realizar el pago de inmediato, independientemente de si decide recurrir la sentencia, algo que es altamente previsible dado el monto involucrado.

En un comunicado enviado a los medios tras el fallo, el PSG no aseguró que apelará, pero tampoco lo descartó. Simplemente se limitó a señalar que ejecutará la pena y “se reserva el derecho de apelar”. El club insistió en que “siempre ha actuado con buena fe y con integridad y seguirá haciéndolo”. Además, la entidad parisina afirmó que “mira a partir de ahora hacia el futuro, fundado en la unidad y el éxito colectivo, y desea al jugador lo mejor para el resto de su carrera”.

El alcance de la sentencia y las reacciones legales

El club presidido por Nasser Al Khelaifi vio cómo la justicia desestimaba una contrademanda de €450 millones. El PSG argumentaba que el comportamiento de Mbappé había sido “desleal”, pues conocía su intención de no continuar tras la temporada 2023/2024, pero supuestamente no lo comunicó a tiempo. La batalla legal entre una de las mayores figuras del fútbol mundial y su antiguo empleador ha llegado a una resolución clara que pone en relieve las crecientes tensiones contractuales en el fútbol de élite.

Los representantes legales de Mbappé se mostraron satisfechos a pesar de que el tribunal no les concedió la totalidad del dinero que exigían. La abogada del futbolista, Delphine Verheyden, expresó su alivio a la salida del tribunal: “Llevamos 18 meses reclamando el pago de los salarios que le debían y es lo que hemos obtenido”. Verheyden recordó que el PSG había menospreciado fallos previos favorables al jugador emitidos por la justicia deportiva, y que el club esperaba una decisión de los tribunales laborales. “Ahora ya la tienen”, sentenció.

Frédérique Cassereau, otra letrada del jugador, calificó la sentencia de “histórica” y de gran importancia al afianzar los derechos de los jugadores frente a los clubes. Sugirió que sería un acto de “elegancia” por parte del PSG no apelar el dictamen. La disputa se originó cuando el club francés, que perdió a Mbappé sin recibir indemnización de traspaso al irse libre al Real Madrid, decidió no pagarle los últimos tres meses de salario. Esto, según el PSG, era parte de un acuerdo verbal alcanzado después de que el futbolista comunicara que no activaría el tercer año de su contrato opcional. Mbappé, por su parte, niega la legitimidad de dicho acuerdo.



Sigue leyendo:

· Mbappé vs. Haaland: Los duelos soñados que definirán el Mundial 2026

· FIFA incluirá un nuevo “cooling break” durante el Mundial 2026

· Aaron Ramsey reconoció estar decepcionado por su salida de la Liga MX