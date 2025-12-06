Mbappé vs. Haaland: Los duelos soñados que definirán el Mundial 2026

El sorteo del Mundial 2026 dejó este viernes la mesa servida para varios duelos de gran intensidad como Kylian Mbappé vs. Erling Haaland, Luka Modric vs. Jude Bellingham, entre otros.

A continuación hacemos un repaso de los duelos más interesantes que dejó la fase de grupos.

Mohamed Salah vs. Thibaut Courtois

Mohamed Salah y Thibaut Courtois se conocen muy bien. Salah no pudo vencer al portero belga en la final de la UEFA Champions League de 2022 que tuvo a Courtois como gran héroe.

El guardameta del Real Madrid sacó todos los balones, varios a Salah para ganar la Champions número 14. Ahora, en un nuevo ciclo de cuatro años, Salah tendrá la oportunidad de redimirse en el torneo más importante del planeta.

Mbappé vs. Haaland: Duelo de goleadores

En el grupo I, los dos goleadores más importantes del mundo se cruzarán en el duelo que disputarán Francia y Noruega. Erling Haaland, en su primer Mundial, y Kylian Mbappé, en su tercero.

Ambos se han visto la cara varias veces. La última ocasión fue en el duelo en Champions League que dejó con tres goles a Mbappé y el noruego lo vio desde el banco.

La próxima fecha de la Champions League volverán a verse las caras en un duelo que enfrenta a los mejores delanteros en la actualidad.

Luka Modric vs. Jude Bellingham: de compañeros a rivales en el Mundial

El tercer gran duelo de la fase de grupos lo protagonizarán Luka Modric y Jude Bellingham.

Croacia e Inglaterra, encuadrados en el grupo L, cuentan en sus filas con dos centrocampistas que son viejos conocidos, pero enemigos por un día en un choque en el que defenderán sin tregua los escudos de sus selecciones.

Bellingham y Modric compartieron vestuario durante dos temporadas. La llegada de Bellingham en el curso 2023/24 completó un centro del campo de ensueño que completó Toni Kroos en su última campaña con la camiseta blanca.

Juntos ganaron la UEFA Champions League de 2025, la décimo quinta del Madrid, ante el Borussia Dortmund.

Sigue leyendo:

– Pochettino tras sorteo: “Cada partido debe ser una final”

– Para LaVolpe, es clave que México inicie el Mundial con una victoria