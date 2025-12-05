Pochettino tras sorteo: “Cada partido debe ser una final”

Mauricio Pochettino no tardó en fijar el tono de lo que espera de su equipo en el Mundial de 2026. Minutos después del sorteo celebrado en Washington, el seleccionador estadounidense habló con claridad sobre las aspiraciones del conjunto local: para él, el “éxito” solo puede significar ganar la Copa del Mundo. Un mensaje ambicioso que acompañó con una advertencia: Estados Unidos no tiene espacio para la relajación.

El equipo quedó ubicado en el Grupo D junto a Paraguay, Australia y un rival que surgirá de la repesca entre Turquía, Eslovaquia, Kosovo y Rumanía. Pochettino conoce a dos de ellos de primera mano: la selección estadounidense enfrentó a Paraguay y Australia en partidos amistosos disputados en octubre y noviembre, ambos con victorias por 2-1. Aun así, el entrenador se cuidó de sobredimensionar esos resultados.

“Estos dos partidos serán una buena referencia para nosotros, pero la realidad es que las circunstancias van a cambiar. Serán una buena referencia para nosotros, pero también para ellos”, señaló en conferencia de prensa. Luego advirtió que los triunfos previos no garantizan nada: “Que les hayamos ganado ahora no significa que les ganemos en 6 o 7 meses”.

Un grupo complejo y un enfoque inmediato

La incógnita del cuarto integrante del grupo supone un desafío adicional para el cuerpo técnico. El seleccionador subrayó que la falta de definición complica la preparación: “En lugar de tres equipos para estudiar tenemos dos más cuatro. No podemos esperar a marzo, hay que empezar ya”. Ese análisis temprano será clave para un torneo que tendrá una carga física y táctica sin precedentes debido al nuevo formato de 48 equipos.

Pochettino también frenó cualquier intento de proyectar cruces o escenarios de eliminación directa. Su insistencia es clara: el objetivo inmediato es la fase de grupos. “Nos tenemos que centrar en la fase de grupos, no podemos gastar energía en lo que viene después”, expresó. En esa misma línea subrayó que el debut marcará el rumbo del equipo: “Toda la energía debe estar en lo que haremos en el primer partido y en asegurarnos de pasar a la siguiente ronda”.

Consciente de que Estados Unidos no pertenece al grupo de selecciones históricamente dominantes, Pochettino comparó la situación con la de los gigantes del fútbol. “Si eres Argentina, quizás te puedas permitir un poco más allá de la fase de grupos, pero con Estados Unidos, cada partido debe ser una final. Esa es la mentalidad que queremos construir”, concluyó.

Estados Unidos será anfitrión, pero el entrenador argentino dejó claro que eso no implica ventajas automáticas. Lo que sí define, según él, es el nivel de exigencia: competir con intensidad desde el primer día.



