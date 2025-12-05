¿Cristiano Ronaldo vs Messi en un Mundial? Hay una posibilidad en 2026

La posibilidad de ver por primera vez a Cristiano Ronaldo y Lionel Messi frente a frente en un Mundial volvió a tomar fuerza con el sorteo del calendario y la organización del formato para 2026. Aunque ambos acumulan cinco participaciones sin coincidir jamás en un mismo partido, el próximo torneo, que se celebrará entre el 11 de junio y el 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá, abre una ventana concreta para que el duelo ocurra.

Ese enfrentamiento, tan deseado por los aficionados al futbol desde hace más de una década, dependerá del rendimiento de Portugal y Argentina en la fase de grupos. Los dos llegarán a la Copa del Mundo como líderes naturales de sus selecciones: Cristiano tendrá 40 años y Messi 38, lo que añade un componente emocional a la posibilidad de un “último baile”.

Cómo se podrían cruzar… y qué tendría que pasar para que no ocurra

Si ambos equipos terminan primeros en sus grupos, el calendario llevaría a Portugal y Argentina a enfrentarse en los cuartos de final, programados para el 11 de julio en Kansas City. Portugal quedó ubicada en el Grupo K junto a Uzbekistán, Colombia y un rival por definir que saldrá de la repesca internacional entre Nueva Caledonia, Jamaica o República Democrática del Congo. Argentina, por su parte, competirá en el Grupo J contra Argelia, Austria y Jordania.

Sin embargo, el posible duelo no depende únicamente de ese escenario. Una pequeña variación en los resultados podría adelantar el choque. Por ejemplo, si Portugal avanza como líder de su grupo y Argentina lo hace como una de las mejores terceras, el cruce aparecería mucho antes: dieciseisavos de final el 3 de julio, también en Kansas City.

Existe otra ruta. Si ambos terminan segundos y superan la ronda de dieciseisavos, la cita sería en octavos de final, el 6 de julio en Dallas. En cambio, si Argentina queda primera y Portugal segunda, la única opción de verlos cara a cara sería en la final.

Los precedentes muestran lo esquiva que ha sido esta posibilidad. En Alemania 2006 solo habrían coincidido en la final. En Sudáfrica 2010 el choque se podría haber dado en semifinales, pero España eliminó a Portugal en octavos y Alemania sacó a Argentina en cuartos. En Brasil 2014, la eliminación de Portugal en fase de grupos borró cualquier oportunidad. Rusia 2018 fue la edición más cercana: si ambos hubieran ganado sus duelos de octavos, se habrían encontrado en cuartos, pero Uruguay y Francia lo impidieron. Catar 2022 ofrecía una última opción en la final, aunque Portugal cayó ante Marruecos en cuartos.

Por ahora, el camino está trazado. Si no aparecen sorpresas y ambos cumplen con las expectativas, los aficionados podrían tener, por fin, la sexta oportunidad: un Cristiano Ronaldo vs Lionel Messi en un Mundial.



