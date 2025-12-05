Trump confirma reunión con Sheinbaum tras Sorteo del Mundial

La reunión entre el presidente Donald Trump y Claudia Sheinbaum, mandataria de México, donde tentativamente se abordarían temas de seguridad, inmigración y comercio, se llevará a cabo después del Sorteo del Mundial.

Para la primera mujer en gobernar a México es de suma importancia convencer al republicano de 79 años que la nación azteca está colaborando con los ajustes exigidos para evitar ya no sólo la imposición de aranceles, sino lo que pueda suceder con el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), pues recientemente Trump expuso su deseo de expirarlo el próximo año para elaborar uno nuevo.

“Vence en aproximadamente un año, y lo dejaremos vencer o tal vez lleguemos a otro acuerdo con México y Canadá”, señaló el político conservador hace un par de días en conferencia.

El T-MEC fue firmado en 2018, durante el primer mandato de Donald Trump, y entró en vigor en 2020, con una vigencia prevista hasta 2036, aunque estipula una revisión programada para 2026, en la cual los tres socios deben determinar si se extiende a 2042.

En el hipotético escenario de que se cancele el T-MEC, la enorme dependencia que las exportaciones mexicanas tienen con Estados Unidos pondría en riesgo el crecimiento de la economía azteca.

Bajo la óptica de Trump es necesario replantear la relación comercial con sus socios comerciales en América del Norte, pues insiste en que Estados Unidos no se beneficia como debiera ser.

“México y Canadá se han aprovechado de la situación. No los culpo porque teníamos gente estúpida al mando, mucha gente estúpida al mando”, señaló en la misma conferencia.

Noticia en desarrollo…

