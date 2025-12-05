FIFA otorga a Donald Trump “premio de la paz” en ceremonia del sorteo Mundial 2026

WASHINGTON, D.C. – Uno de los momentos a destacar durante el sorteo para el Mundial 2026 de la FIFA, fue el galardón que recibió el presidente de Estados Unidos.

A través de un video, se anunció que el primer Premio de la Paz de FIFA se otorga al presidente Donald Trump, “un mandatario que ha trabajado por la paz” según el video, que mencionó momentos en los que Trump “intervino” para ayudar en diferentes conflictos.

Gianni Infantino y Trump aparecieron en el escenario con el nuevo premio. El presidente también recibió una medalla que se colgó inmediatamente al cuello. Infantino elogió a Trump, “un líder que cuida a la gente”.

El público aplaudió tímidamente al presidente de Estados Unidos.

“Éste es uno de los honores más importantes de mi vida”, dijo Trump antes de asegurar que sus acciones han salvado “millones de vidas”.

El presidente agradeció y alabó a Infantino antes de mencionar a su esposa y a su familia.

“Vamos a tener un evento como nunca se ha visto antes”, añadió Trump en referencia al Mundial el próximo verano. Trump también mencionó a Carney y a Sheinbaum en su breve discurso.