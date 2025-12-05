México, con un ¿grupo discreto?, en el Mundial 2026

¿La selección de México salió avante en el sorteo del Mundial 2026? Los hechos parecen decir que si en los duelos que tendrá que sostener contra Sudáfrica, República de Corea y a un rival europeo por confirmar que saldrá de Dinamarca, República Checa, Macedonia e Irlanda).

Empero el actual nivel del Tricolor no parece augurar nada bueno, pero faltando seis meses para la competencia habrá que ponerse a trabajar para enfrentar con personalidad y posibilidades de victorias con dos viejos conocidos como Sudáfrica en 2010 y República de Corea en Francia 1998 y Rusia 2018.

🇲🇽🏆¡EL GRUPO DE MÉXICO! 🇲🇽🏆¡EL GRUPO DE MÉXICO! ¡EL GRUPO DE MÉXICO!🇲🇽🏆



Se han confirmado las selecciones que se medirán a @miseleccionmx en la Copa Mundial de la FIFA 2⃣0⃣2⃣6⃣😱😱😱



🇿🇦Sudáfrica

🇰🇷Corea

🇪🇺Repechaje Europeo#ElMundialEsNuestro pic.twitter.com/tCv5iqc4Lm — TUDN MEX (@TUDNMEX) December 5, 2025

Las dudas surgen del adversario europeo que saldrá del coctel eliminatorio que definirán en marzo próximo entre la poderosa Dinamarca y no la menos complicada Irlanda, así como las incógnitas que podrían representar Macedonia y República Checa.

Se podría decir que México tiene un grupo accesible, sobre todo por su condición de anfitrión, donde a partir del 11 de junio tendrá todo el apoyo de sus aficionados en el duelo inaugural contra Sudáfrica en el Estadio Azteca, pero sin que ese optimismo se desborde como pasó hace 16 años.

Lo mismo se pensaba contra los sudafricanos en 2010 en Johannesburgo, en donde el nivel del cuadro mexicano era mejor que en la actualidad y apenas alcanzó para un empate 1-1, viniendo de atrás con un gol de Rafael Márquez, entonces capitán y ahora auxiliar en la selección de México.

México debutará vs Sudáfrica el 11 de Junio en el Estadio Azteca, el segundo partido será ante Corea del Sur en Guadalajara y el tercer partido en el Azteca ante el ganador UEFA del grupo (Dinamarca, Macedonia del Norte, República Checa o Irlanda el 24 de Junio … pic.twitter.com/UoWI29CJ0s — Jesús Barrón (@BarronSports) December 5, 2025

El gol del equipo de los Bafana Bafana fue anotado por Siphiwe Tshabalala en un letal contragolpe con la gran velocidad que mostraron los africanos y que ahora llegaron a la justa mundialista al eliminar a la poderosa Nigeria.

Los partidos

Después del debut de México contra Sudáfrica el 11 de junio en el estadio Azteca, le tocará viajar a la ciudad de Guadalajara para medirse en el estadio Guadalajara a República de Corea (Corea del Sur), un viejo conocido en justas mundialistas del Tricolor en la edición de Francia 1998 y Rusia 2018, en donde México se ha impuesto a los surcoreanos 3-1 y 2-1.

En Francia 1998 México vino de atrás cuando los asiáticos anotaron primero por conducto de Seok Ju Ha y después con goles de Ricardo Peláez en dos ocasiones y Luis Hernández se impusieron 3-1 en la primera victoria mexicana de esta justa mundialista.

🇲🇽🔥 ¡¡MÉXICO YA TIENE GRUPO PARA EL MUNDIAL!! 🇲🇽🔥



La Selección albergará su tercera Copa del Mundo y estos son los rivales que enfrentarán los de Javier Aguirre. ⚽



El Grupo A está definido, con el Tricolor a la cabeza y objetivo claro de avanzar. ❤️ pic.twitter.com/khWkSKyAsL — Esto en Línea (@estoenlinea) December 5, 2025

Mientras que en Rusia 2018, México logró adelantarse en el marcador con goles de Carlos Vela de penalti y de Javier “Chicharito” Hernández, mientras que Corea del Sur descontó por conducto de Heung-Min Son, en la segunda victoria azteca contra este rival asiático y que se volverá a ver las caras.

Corea del Sur será la segunda ocasión que esté en México en un Mundial, pues en el 1986 compartió el sector con el campeón Argentina, Italia y Bulgaria, donde los coreanos tuvieron mucho entusiasmo, pero solo pudieron conseguir un punto.

Ahora los coreanos tendrán un equipo armado con elementos como Son Heung-Min que juega en la MLS con el LAFC, Kim Min-jae y Lee Kang-in y que sin duda será un adversario complicado.

México deberá enfrentar finalmente a un rival europeo del Grupo 4 del repechaje europeo que integra a los complicados rivales como Dinamarca, Irlanda, Macedonia o República Checa, que de los cuales sin duda tendrá muchas complicaciones y que podría complicarle la existencia para su colocación y futuro en la segunda fase.

Seguir leyendo:

– México pondrá en marcha el Mundial 2026 vs. Sudáfrica el 11 de junio en el Azteca

– México no existe en el panorama de Alexi Lalas

– Landon Donovan sin pelos en la lengua hacia México: “Están en mal momento”





