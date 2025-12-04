Landon Donovan sin pelos en la lengua hacia México: “Están en mal momento”

Landon Donovan, exfigura de la selección de Estados Unidos, aseguró que la selección de México no tendrá demasiado futuro en la próxima justa mundialista y expuso que la presión de su afición en casa será un handicap en contra muy pesado para el equipo dirigido por Javier Aguirre.

Donovan se encuentra presente en la ciudad de Washington D. C. con motivo del sorteo mundialista del 2026, en donde junto con su excompañero de la USMNT Stuart Holden, señalaron que el cuadro mexicano no pasa por su mejor momento

🔥 Landon Donovan no se guardó nada



El entrenador de USA lanzó duras palabras contra la Selección Mexicana…



¿Tú qué opinas? ¿Estás de acuerdo con su postura?#usmnt #seleccionmexicana #futbol #concacaf #marcamexico #marcaamerica pic.twitter.com/fkH7ClsPhh — MARCA México 🇲🇽 (@MarcaMexico_) December 5, 2025

“México ahora mismo está en un mal momento, están en un momento realmente malo. No se ve bien para ellos y necesitan darle vuelta a la situación porque no creo que vayan a fallar en Fase de Grupos, pero no hay garantías de que sean muy buenos después”, expuso Donovan para la cadena Fox Sports.

Sorprendidos por la fractura de México con su afición

En la exposición, Holden se despojó del papel de analista y asumió la opinión como aficionado, mostrándose sorprendido por la fractura que existe entre la selección de México y su afición, tal como aconteció en la ciudad mexicana de Torreón, Coahuila.

“Esto es absolutamente fascinante. Tuvieron un partido amistoso donde empataron cero a cero ante Uruguay y fueron abucheados en la cancha, los aficionados pelearon con los jugadores”, señaló.

Holden también adelantó que la selección mexicana corre el riesgo de que el papel de anfitrión les juegue en contra y el apoyo se convierta en animadversión si los resultados no les favorecen: “Realmente creo que México es, de las tres naciones sede, el equipo donde el apoyo de local puede terminar en contra de ellos por la presión”, comentó.

“Si el partido no empieza bien en los primeros 15 minutos, esos aficionados se van a ir en tu contra más rápido de lo que crees, eso va a cambiar si el primer gol llega rápido. Pero pienso que los jugadores mexicanos sienten más presión jugando en México, que en Estados Unidos”, dijo.

La dura frialdad de los números de México

México lidia con un segundo semestre de 2025 lleno de adversidades, con seis partidos sin ganar y que se generaron después de la victoria en la Copa Oro sobre Estados Unidos. A partir de ese momento el engrudo se les ha endurecido.

LANDON DONOVAN CRÍTICA A LA SELECCIÓN MEXICANA 😬🇺🇸



El exfutbolista de los Estados Unidos, Landon Donovan, se le cuestionó sobre cómo mira a la Selección Mexicana en el Mundial 2026 y su respuesta no fue muy alentadora.



Donovan indicó que México no pasa por un buen momento y… pic.twitter.com/aTYpQclD7l — Estadio Deportes (@EstadioDxts) December 3, 2025

En esta racha sin ganar ha empatado con Japón 0-0, Corea del Sur 2-2, Ecuador 1-1 y Uruguay 0-0, así como derrotas contra Colombia 4-0 y Paraguay 2-1, superando la peor racha del proceso del argentino Gerardo Martino y que ha generado un divorcio con la afición mexicana.

Seguir leyendo:

– Landon Donovan le mandó un golpe al orgullo de la Liga MX: el exfutbolista aseguró que la MLS tiene mejores equipos que el fútbol mexicano

– México podría dar la sorpresa en el Mundial, aseguró el francés Arsène Wenger

– Hay respaldo para Javier Aguirre por parte de los altos mandos de la federación





