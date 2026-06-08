Así van las votaciones en “La Casa de los Famosos 6”, hoy 8 de junio

En un giro que sorprendió a los espectadores, Kenny Rodríguez se convirtió en el último eliminado de la sexta temporada de “La Casa de los Famosos 6” y de esta manera, ya se conocen los nombres de los finalistas.

En esta edición, los participantes que lograron llegar a la semana final son: Luis Coronel, Horacio Pancheri, Yoridan Martínez, Curvy Zelma, Celinee Santos, Stefano Piccioni, Fabio Agostini y Josh Martínez.

En la última eliminación, Yoridán continuó mientras que Kenny se tuvo que despedir. Esto representó para los “Guerreros de la luz” una gran pérdida.

¿Cómo van las votaciones?

De acuerdo a la encuesta de “Vaya Vaya TV”, del periodista Gerardo Escareño, el participante que lidera la encuesta para ganar “La Casa de los Famosos 6” es el modelo fitness español, Fabio Agostini con 41 %.

Le sigue en el mismo porcentaje Celine Santos, la modelo en las últimas semanas se ha posicionado como la favorita.

En el tercer puesto se encuentra Luis Coronel, de cerca está Josh Martínez y en los últimos lugares Curvy, Horacio, Stefano y Yoridán.

Otra consulta popular entre los espectadores del programa de telerrealidad es la de “De Todo Perú”, un canal de YouTube dedicado a comentar sobre el reality show, según las votaciones Fabio está en el primer puesto con 50 % y le sigue Celine con 30 %.

En las siguientes posiciones están Luis Coronel, Horacio y Josh. Mientras que en los últimos lugares se encuentran Yoridán, Stefano y Curvy.

Si este pronóstico se cumple, el español podría ser el sexto ganador de “La Casa de los Famosos” y se quedaría con el maletín con los $200 mil.

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