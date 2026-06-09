Mujer estadounidense es acusada de drogar y robar a hombres en México y EE.UU. provocando 2 muertes

Una mujer que está siendo juzgada por asesinato en México tras presuntamente estafar a hombres mayores a través de aplicaciones de citas, y podría regresar pronto a Estados Unidos para enfrentar cargos adicionales.

Aurora Phelps, de 44 años, está acusada de robar cientos de miles de dólares a hombres mayores vaciando sus cuentas bancarias y utilizando sus tarjetas de crédito para realizar compras en tiendas de lujo, incluyendo Dior, según una acusación formal sustitutiva presentada en Nevada y obtenida por la revista People.

De acuerdo con la acusación, todos estos hombres fueron drogados. Dos fueron encontrados muertos posteriormente y otro lleva años desaparecido.

Phelps se encuentra actualmente en juicio en México tras ser acusada de asesinato en relación con una de esas muertes, y una vez que concluyan los procedimientos legales, se espera que sea extraditada a Estados Unidos para enfrentar cargos adicionales en Nevada.

Phelps está acusada ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Nevada de siete cargos de fraude electrónico, tres cargos de fraude postal, seis cargos de fraude bancario, tres cargos de robo de identidad y dos cargos de secuestro.

Todos estos cargos se derivan de hechos ocurridos entre noviembre de 2021 y diciembre de 2022 e involucran a cuatro hombres que, según las acusaciones, Phelps conoció en línea.

Según la acusación, Phelps conoció a la Víctima 1 en julio de 2021 y mantuvo una relación sentimental con el “anciano” durante varios meses antes de reunirse con él en su domicilio el 1 de noviembre de 2021.

Una vez en su casa, se acusa a Phelps de pedirles el almuerzo a ambos y, posteriormente, según la acusación, de haber provocado que su acompañante “ingiera un medicamento recetado sin su conocimiento ni consentimiento, lo que lo dejó prácticamente inconsciente durante los siguientes cinco días”.

Esta persona sobrevivió, pero, al despertar descubrió que sus acciones de Apple, valoradas en 3.3 millones de dólares, habían sido vendidas y que se había intentado sustraer el dinero de su cuenta en línea, según la declaración jurada.

En noviembre de 2022, Phelps conoció a otro anciano en línea. Ella “lo obligó a consumir un medicamento y otras sustancias que le provocaron letargo y confusión”, señala la acusación.

Posteriormente, supuestamente viajó a México con el hombre y su hija, donde utilizó la tarjeta bancaria y la tarjeta de crédito de la víctima para realizar compras para sí misma.

Phelps regresó a Estados Unidos varios días después, y su acompañante fue hallado muerto en una habitación de hotel en la Ciudad de México.

Luego, supuestamente pasó los dos meses siguientes “utilizando las cuentas financieras de la Víctima 2, incluyendo transferencias de dinero a su cuenta y a la de su esposo, retiros en cajeros automáticos y compras en línea de artículos como productos minoristas, boletos de avión, habitaciones de hotel y una motocicleta”.

El 11 de diciembre de 2021, Phelps supuestamente se reunió con la Víctima 3 en el Hard Rock Hotel de Guadalajara, México. Él se encuentra desaparecido desde esa noche.

Se le acusa de robarle su BMW, intentar designarse como beneficiaria de su cuenta de jubilación y transferir fondos para abrir una segunda cuenta bancaria a su nombre, la cual supuestamente utilizó para realizar compras durante meses después de su desaparición.

Guadaladir es también el lugar donde Phelps supuestamente se reunió con la Víctima 4 el 30 de mayo de 2022. Fue hallado muerto en el suelo de su baño al día siguiente.

Tras su muerte, supuestamente realizó transacciones utilizando sus cuentas financieras, según la acusación formal.

Phelps también enfrenta cargos por delitos graves en Arkansas.

Se la acusa de uso fraudulento de una tarjeta de crédito por un presunto incidente ocurrido en 2019 que involucró a una de sus amigas cercanas, quien declaró a la policía que perdió su tarjeta de crédito después de ser drogada por Phelps.

Además, la mujer es señalada de acusar falsamente a su exmarido de abuso en medio de una disputa por la custodia de sus hijos, y posteriormente de realizar llamadas telefónicas amenazantes a un agente de la ley y a un trabajador social del Departamento de Servicios Humanos de Arkansas, haciéndose pasar por su ex.

No será juzgada en ninguno de los casos de Arkansas hasta después de los procedimientos federales en Nevada.

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