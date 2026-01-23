Autoridades acusan a mujer de drogar y robar a varios hombres que conoció en clubes de Miami

Las autoridades acusan a una mujer de Florida de acompañar a hombres a sus habitaciones de hotel bajo el pretexto de sostener relaciones sexuales, solo para drogarlos, robarlos y luego huir.

Sarah Jean Tavano, de 39 años, enfrenta varios cargos, incluyendo robo a mano armada, fraude organizado, hurto mayor en segundo grado y allanamiento de una vivienda ocupada. Se encuentra bajo custodia del Departamento de Correccionales y Rehabilitación del Condado de Miami-Dade.

El pasado 12 de diciembre, un hombre estaba sentado solo en una mesa del club nocturno Sugar en Miami después de que sus amigos se fueran, según una declaración jurada de arresto obtenida por Law&Crime.

Una mujer que vestía camisa negra, jeans azules y sandalias negras se le acercó y, tras al menos otro encuentro, “accedió a acompañarlo de regreso a su habitación de hotel para lo que él creía que sería una actividad sexual consensuada”.

La mujer —presuntamente Tavano— y el hombre entraron en su habitación en el hotel InterContinental, ubicado en la Plaza Chopin, justo en el paseo marítimo de la ciudad. “Consumió una bebida con la mujer y poco después comenzó a sentirse mal, experimentando náuseas repentinas, debilidad y mareos, antes de perder el conocimiento”, según la declaración jurada.

La víctima informó haber perdido el conocimiento hasta aproximadamente las 7:25 de la mañana del 13 de diciembre. Al registrar su habitación, se dio cuenta de que su reloj de pulsera Rolex Day-Date de oro de 36 mm, valorado en unos 38,000 dólares, había desaparecido junto con unos 1,500 dólares en efectivo.

El hombre llamó a la policía y les dio el número de serie de su reloj, diciéndoles que “normalmente no experimenta estos síntomas por el consumo ocasional de alcohol”. Durante la semana siguiente, detalló “síntomas prolongados de náuseas, debilidad extrema, mareos y vómitos que persistieron”, afirmando que creía que “la agresora lo había drogado”.

Los investigadores determinaron que el reloj había sido robado y empeñado en una tienda local. La declaración jurada añadió que los agentes revisaron las imágenes de vigilancia del hotel y “reconocieron de inmediato a la mujer como Sarah Tavano, de quien la policía sospechaba por dos investigaciones previas”.

Según las autoridades, Tavano tenía un modus operandi: “las víctimas masculinas eran llevadas de vuelta a las habitaciones del hotel bajo el pretexto de mantener relaciones sexuales consentidas, consumían bebidas, perdían el conocimiento y posteriormente se les descubría la propiedad robada”.

Más de un mes después, el 18 de enero, poco después de la medianoche, el personal de seguridad del club nocturno Sugar informó a los detectives que la sospechosa se encontraba allí. Las autoridades indicaron que “ya se sabía que tenía causa probable para su arresto en un caso aparte”.

Los agentes la detuvieron, supuestamente encontrando en su posesión presunta cocaína, el supuesto medicamento Seroquel (que puede causar desmayos) y una botella de Jagermeister “que contenía un líquido turbio con residuos visibles de polvo en el fondo”.

