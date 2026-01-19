Horror en Florida: hombre mata a tiros a tres turistas varados en una casa alquilada

Un hombre del estado de Florida fue arrestado tras ser acusado de asesinar a tiros a tres turistas que se encontraban alojados en una casa alquilada en Kissimmee, en un hecho que las autoridades describieron como un acto de violencia “horrible y sin sentido”.

El sospechoso fue identificado como Ahmad Jihad Bojeh, de 29 años, quien fue detenido el sábado en relación con el triple homicidio ocurrido en una urbanización cercana a Kissimmee, informó el sheriff del condado de Osceola, Christopher Blackmon, durante una conferencia de prensa el domingo.

“No hubo ningún conflicto entre estas personas. Fue algo aleatorio. Y resultó ser la persona que vivía al lado”, declaró Blackmon.

Víctimas varadas por una avería vehicular

Los agentes acudieron a la escena alrededor de las 12:13 del mediodía tras recibir reportes de un tiroteo. Al llegar, encontraron los cuerpos sin vida de tres hombres adultos frente a la vivienda alquilada, todos con aparentes heridas de bala.

Según el sheriff, las víctimas se encontraban varadas en la propiedad luego de que su vehículo presentara problemas mecánicos, lo que los obligó a extender su estadía un día más mientras esperaban asistencia.

Dos de los fallecidos fueron identificados como Robert Luis Kraft, de 69 años, residente de Holland, Michigan, y su hermano Douglas Joseph Kraft, de 68 años, residente de Columbus, Ohio. La tercera víctima fue James Puchan, de 68 años, amigo de ambos y también residente de Ohio.

Antecedentes y cargos criminales

Bojeh fue localizado dentro de su vivienda contigua aproximadamente una hora después del ataque. Fue arrestado y acusado de tres cargos de homicidio premeditado y resistencia al arresto sin violencia, de acuerdo con los registros penitenciarios.

El sheriff Blackmon aseguró que el sospechoso era un individuo conocido por las autoridades. “Puedo decirles que él era una amenaza para ese vecindario todo el tiempo”, afirmó.

En 2021, Bojeh había sido arrestado tras presuntamente disparar contra una persona y varios vehículos al azar en el estacionamiento de una gasolinera de Kissimmee. Sin embargo, posteriormente fue absuelto por razón de locura, según registros judiciales citados por medios locales.

El acusado permanece detenido en la cárcel del condado de Osceola sin derecho a fianza, mientras continúan las investigaciones para esclarecer los detalles del crimen.

“El caso sigue activo”, indicó el sheriff, quien reiteró que no existe evidencia de que las víctimas tuvieran algún tipo de relación previa con el agresor.

Sigue leyendo:

–Cuatro adultos arrestados por abusar de nueve niños en su hogar en Florida

–Avioneta se estrella en parque de Florida tras rozar un árbol y un auto: siete personas hospitalizadas

–Tragedia en campamento de navegación en Miami: dos niños muertos tras colisión de barcaza con velero