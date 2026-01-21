Acusan al capitán de un barco en Florida de vender paquetes de cocaína que encontró en el mar

El capitán de un barco de alquiler en los Cayos de Florida fue arrestado en una redada antidrogas interinstitucional tras presuntamente vender kilos de cocaína que, según informes, encontró en el mar.

Bradford Todd Picariello, de 65 años, fue arrestado tras presuntamente vender un kilo de cocaína por 10,000 dólares a un detective encubierto de la Oficina del Sheriff del Condado de Monroe, según informó el departamento en un comunicado.

El acuerdo de venta de drogas ocurrió en el puerto deportivo donde Picarrielo dirige su negocio, Outlaw Fishing Charters, en Marathon, según un informe del arresto obtenido por el Miami Herald.

El presunto capitán corrupto le dijo al agente encubierto por teléfono que llevara una hielera al acuerdo para que pareciera que estaba pescando, según la policía.

Picariello también supuestamente le informó al agente que tenía 45 kilos más de cocaína, por si acaso le interesaba comprar las drogas ilegales.

Tras la llegada del “comprador” a la embarcación, Picariello entregó el kilo de cocaína al agente para que lo guardara en su hielera, según el informe del arresto.

Cuando el capitán le pidió al agente que trajera el dinero, los agentes invadieron la zona y lo esposaron, según la policía.

Picariello declaró entonces a la policía que el resto de su botín se encontraba en una bodega, la cual les permitió registrar, informó el medio.

En el interior, descubrieron casi dos docenas de kilos de cocaína envueltos, todos marcados con el sello “332”, añadió el informe.

Los investigadores incautaron aproximadamente 23 kilogramos de cocaína, 8,000 dólares en efectivo, una pistola calibre .40 y una embarcación de 11.5 metros durante el operativo, según la policía.

“Quiero agradecer a todos los miembros de la Oficina del Sheriff y a nuestros colaboradores policiales que investigaron este caso y continúan trabajando para mantener las drogas peligrosas fuera de nuestra comunidad”, declaró el sheriff del condado de Monroe, Rick Ramsay, en un comunicado.

Según el Herald, Picariello fue detenido sin derecho a fianza por tráfico, venta y posesión de cocaína.

Investigadores del Área de Tráfico de Drogas de Alta Intensidad (ADN), la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU., la Patrulla Fronteriza de EE.UU., la Administración de Control de Drogas de EE.UU. y las Operaciones Aéreas y Marítimas de la CBP colaboraron en la investigación de Picariello.

Se espera que el caso sea procesado a nivel federal, según informó la policía.

Sigue leyendo:

– Bañista encontró 25 paquetes de cocaína en una playa de Florida con imagen de Looney Tones.

– Hallan cargamento de cocaína valorado en 1 millón de dólares flotando en los Cayos de Florida.