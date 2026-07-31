“Tony Montana”, hermano de “El Mencho”, se declaró culpable en EE.UU. para evitar ir a juicio

Antonio Oseguera Cervantes, conocido como “Tony Montana” e identificado como hermano de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, se declaró culpable este viernes en una una Corte federal de Estados Unidos.

Su cambio de declaración de “no culpable” a “culpable”, se da tras más de un año de neogicaciones entre la defensa y la Fiscalía.

Previamente, en una solicitud conjunta presentada ante la Corte, ambas partes informaron que habían logrado un convenio de culpabilidad y solicitaron tiempo adicional para concluir la documentación correspondiente antes de formalizar el cambio de declaración.

De acuerdo con documentos judiciales, Antonio Oseguera enfrenta dos cargos federales: conspiración para traficar cocaína y metanfetamina hacia Estados Unidos desde enero de 1998 hasta diciembre de 2022, y posesión de armas de fuego para facilitar un delito de narcotráfico durante ese mismo periodo.

Al declararse culpable de al menos uno de los dos cargos de los que se le señala, Oseguera Cervantes evita el riesgo de ser condenado a cadena perpetua, como actualmente lo hace su sobrino Rubén Oseguera González.

Las autoridades estadounidenses lo señalan como el principal operador financiero y logístico del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), por lo que representaba una pieza clave dentro de la estructura jerárquica del grupo criminal que era liderado por su hermano.

Las autoridades de México lo detuvieron en diciembre de 2022 durante un operativo en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.

Aunque permaneció casi tres años combatiendo su extradición, Oseguera Cervantes fue entregado al Gobierno de Estados Unidos el 27 de febrero de 2025, junto con otros 29 presuntos integrantes del crimen organizado, entre ellos el narcotraficante Rafael Caro Quintero, para enfrentar distintos procesos penales relacionados con narcotráfico.

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