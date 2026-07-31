Así van las votaciones en “La Casa de los Famosos México”, hoy 31 de julio

Faltan solo dos días para conocer el nombre del primer eliminado de “La Casa de los Famosos México 4”, en esta primera semana son siete los participantes que están en riesgo: Aldo Rendón, Yanet García, Mariana Ochoa, Arantza Ruiz, Ximena Herrera, Luis Chaparro y Memo Schutz.

Seis de ellos por decisión de sus compañeros durante la primera gala de nominación, mientras que el estilista Aldo Rendón fue el primer nominado gracias al beneficio que le otorgaron a Arantza Ruiz, de 29 años, denominada “el teléfono rojo”.

En esa dinámica, Ruiz aseguró: “Por mi voluntad nomino directamente a Aldo Rendón porque no me vas a decir ‘inmunda’ dos veces”.

¿Cómo van las votaciones?

De acuerdo a la encuesta del programa “Vaya, vaya” con la pregunta “¿Quién quieres que se quede?” Rendón está liderando la consulta con 34 % de votos, en el segundo lugar está Memo Schutz con 28 %; le sigue Yanet García con tan solo 9 % de votos.

En las siguientes posiciones se encuentran: Mariana y Arantza Ruiz con 8 % de votos, después está Luis Chaparro con 7 % de votos y en el último lugar Ximena Herrera con 6 %.

Si esta encuesta llega a cumplirse, Ximena Herrera conocida por su papel en “El señor de los cielos” sería la primera eliminada de la temporada.

Encuesta de “Vaya Vaya” en Facebook. Crédito: Cortesía.

Aunque en este momento hay siete nominados en la placa, este viernes se conocerá si Arantza Ruiz sale de la lista, ya que es la retadora en la gala de salvación. Ruiz tendrá que enfrentarse al líder de la semana Fede Vigevan, quien además gozó de inmunidad.

Los seguidores de la casa más famosa de México la pueden seguir por Canal 5 y VIX, plataforma que también da acceso a la transmisión 24/7, además que en las redes sociales del conocido reality show.

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