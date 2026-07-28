Fede Vigevani es el primer líder y asegura inmunidad en “La Casa de los Famosos México”

El creador de contenido Federico Vigevani se coronó como el gran ganador de la primera prueba de líder de la cuarta temporada de “La Casa de los Famosos México”. El uruguayo venció a los finalistas Gema Garoa y Moisés Peñaloza.

Fue durante la velada del pasado 27 de julio cuando los 18 habitantes de esta edición del reality se enfrentaron en una prueba de precisión que involucró tecnología de realidad aumentada.

Como resultado de este triunfo, el creador de contenido con más de 70 millones de suscriptores en YouTube aseguró su estancia en el reality por una semana más gracias a la inmunidad. Asimismo, obtuvo las llaves de la suite de líder, donde dormirá hasta el domingo de eliminación.

Estos beneficios se vieron potenciados al recibir un automóvil de último modelo como regalo por parte de uno de los patrocinadores de “La Casa de los Famosos México 4”.

Sin embargo, las sorpresas no terminaron allí. Y es que por decisión del público, la creadora de contenido Karina Torres fue la elegida para acompañarlo en la habitación de líder por lo que resta de la semana.

De esta manera, Fede Vigevani se corona como el primer líder de la temporada y da inicio a una de las competencias más aclamadas dentro del reality que se vivirá los lunes de cada semana.

La participación del uruguayo ha dado mucho de qué hablar debido a que la producción reveló que se trata de un “infiltrado”. Es decir, formará parte de las actividades y convivirá por tiempo indefinido con sus compañeros, pero no competirá para llevarse el gran premio de los $4,000,000 de pesos.

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