Así quedó la distribución de las habitaciones en “La Casa de los Famosos México 4”

La cuarta temporada de “La Casa de los Famosos México” comenzó con cambios y uno de los más significativos fueron la conformación de los cuartos: Tulum, Malibú e Ibiza.

A diferencia de temporadas anteriores, donde la casa se dividía en dos grandes bloques, la producción implementó una estrategia al crear tres habitaciones. Este cambio estructural busca romper con la formación de dos bandos opuestos y fomentar una convivencia más dinámica y la creación de múltiples grupos de interés.

La productora Rosa María Noguerón, explicó que la casa fue remodelada para adaptarse al mayor número de participantes en la historia del programa, integrando un tercer dormitorio que ahora se suma a los espacios clásicos como la sala, el comedor, la cocina y el jardín.

Capitanes y la conformación de los cuartos

La responsabilidad de integrar los primeros equipos recayó en tres participantes elegidos por el público para ser los capitanes de cada habitación.

La elección quedó de la siguiente forma: el público eligió a Karina Torres para liderar Tulum, a Fede Vigevani para Malibú y a Aldo Rendón para Ibiza. Tras una dinámica de selección, los cuartos quedaron conformados de la siguiente manera:

Cuarto Tulum (liderado por Karina Torres): Brianda Deyanara, Memo Schutz, Arantza Ruiz, Mariana Ochoa y Moisés Peñaloza. Este grupo destaca por la mezcla de figuras del entretenimiento digital y la televisión tradicional, con perfiles que van desde el humor de Karina Torres hasta la experiencia musical de Mariana Ochoa, lo que lo convierte en uno de los espacios más impredecibles.

Cuarto Malibú (liderado por Fede Vigevani): Masad Altamimi, Gema Garoa, Ximena Herrera, Flor Vigna y Yahir. La combinación entre creadores de contenido como el propio Fede y Masad, junto a actores y cantantes con larga trayectoria como Ximena Herrera y Yahir, podría ser la clave para la formación de alianzas estratégicas.

Cuarto Ibiza (liderado por Aldo Rendón): Ese Pérez, Cynthia Klitbo, Yanet García, Ernesto Laguardia y Luis Chaparro. Este cuarto reúne a algunos de los participantes con mayor experiencia frente a las cámaras, incluyendo a figuras icónicas de las telenovelas mexicanas como Cynthia Klitbo y Ernesto Laguardia, junto a perfiles provenientes del periodismo y las redes sociales.

Cada habitación tiene una identidad visual diferente. Tulum, inspirado en el Caribe mexicano, presenta tonos azules y verdes; Malibú recrea el espíritu californiano con colores naranja, azul y amarillo; mientras que Ibiza apuesta por un estilo mediterráneo con una paleta más clara y luminosa.

Esta ambientación busca sumergir a los participantes en un entorno de vacaciones tropicales, aunque la convivencia diaria promete estar lejos de ser un descanso.

El inicio de la temporada ya dejó ver los primeros movimientos estratégicos, como el hecho de que Fede Vigevani fue designado como el “habitante cómplice” del público, una figura que debe cumplir misiones secretas sin ser descubierto por el resto.

Este tipo de dinámicas, sumado a la distribución de los cuartos, anticipa que las primeras semanas serán clave para observar cómo se consolidan las primeras amistades y rivalidades, y qué participantes comienzan a perfilarse como los favoritos del público.

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