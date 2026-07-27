Conoce al primer nominado de la cuarta temporada de “La Casa de los Famosos México 4”

El stylish y diseñador Aldo Rendón se convirtió en el primer habitante en la mira del público, luego de que la actriz Arantza Ruiz lo nominara durante la dinámica inaugural del “teléfono rojo” en “La Casa de los Famosos México”. La decisión desató una reacción agresiva por parte del famoso, marcando el primer gran conflicto de la temporada.

El reality show más esperado de la televisión mexicana levantó el telón de su cuarta temporada este domingo 26 de julio, dando la bienvenida a 18 nuevos habitantes.

Sin embargo, la armonía inicial se rompió casi de inmediato cuando Arantza Ruiz, de 29 años, contestó la llamada del “teléfono rojo” y recibió de su locutora, Wendy Guevara, el poder de nominar a un compañero.

Sin dudarlo, la actriz mexicana señaló a Aldo Rendón, de 47 años, como el primer sentenciado de la edición. Su justificación fue la siguiente: “Por mi voluntad nomino directamente a Aldo Rendón porque no me vas a decir ‘inmunda’ dos veces”, en referencia a un altercado previo entre ambos.

Lejos de aceptar la nominación con mesura, la reacción de Rendón fue inmediata y cargada de insultos. Visiblemente molesto, el habitante arremetió contra Rendón con frases como: “Mald*ta perra, inmunda, gata, o sea”.

Este enfrentamiento generó una gran tensión dentro de la casa y captó la atención de la audiencia, convirtiéndose en el tema central de las primeras horas del reality.

¿Tiene oportunidad de salvarse?

A pesar de ser el primer nominado, Aldo Rendón aún tiene posibilidades de permanecer en la competencia. El formato del programa establece que las nominaciones se realizan los miércoles, mientras que el “duelo de salvación” se llevará a cabo el sábado. De no lograr salvarse en esa instancia, su destino quedará en manos del voto del público.

La primera eliminación oficial está programada para el domingo 2 de agosto, fecha en la que se conocerá si el stylish logra sortear la sentencia o se convierte en el primer expulsado de la temporada.

Mientras la polémica envolvía a Arantza y Aldo, otra habitante se llevó un respiro. La actriz Cynthia Klitbo, de 59 años, obtuvo inmunidad en la primera ronda gracias a la misma dinámica del “teléfono rojo”. Fue Gema Garoa, de 36 años, quien le otorgó este beneficio como agradecimiento por haberla ayudado previamente a llegar a la final de la prueba del líder.

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