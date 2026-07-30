Estos son los siete sentenciados de la primera gala en “La Casa de los Famosos México”

La cuarta temporada de “La Casa de los Famosos México” ya comenzó con todo y, como era de esperarse, los conflictos no tardaron en aparecer. La primera gala de nominación dejó un saldo de siete habitantes en la cuerda floja, quienes están en riesgo de convertirse en el primer eliminado del reality show de Televisa el próximo domingo 2 de agosto.

Desde la noche inaugural, Aldo Rendón ya cargaba con una nominación directa, y en esta primera jornada se sumaron seis nombres más a la lista de sentenciados. Los habitantes que deberán esperar el fallo del público son:

Aldo Rendón

Yanet García

Arantza Ruiz

Mariana Ochoa

Ximena Herrera

Luis Chaparro

Memo Schutz

Uno de ellos abandonará la casa más famosa de México en la primera eliminación de la temporada, marcando el inicio de una competencia que promete ser intensa.

Inmunidad y estrategias

En esta primera semana, dos participantes gozan de total protección. Fede Vigevani obtuvo la inmunidad tras ganar la prueba del líder, mientras que Cynthia Klitbo recibió el beneficio como una sorpresa especial de parte de Gema Garoa durante la apertura del reality, lo que la mantiene a salvo por ahora.

La dinámica de nominación fue particular esta noche: todos los 18 habitantes tuvieron la oportunidad de asignar puntos, con la excepción de Fede Vigevani, quien fungió como “el socio de la Jefa” y no participó en la votación. Sin embargo, el resto de los concursantes desconocía este detalle, lo que añadió un elemento de incertidumbre a la gala.

Dentro de la mansión, los participantes se encuentran distribuidos en tres cuartos: Tulum, Ibiza y Malibú. Aunque esta división podría sugerir futuras alianzas, por ahora no se vislumbra claramente que los grupos vayan a consolidarse como equipos. La estrategia y las lealtades aún están en proceso de formación, y será cuestión de tiempo para ver cómo se tejen las relaciones y rivalidades que marcarán el rumbo del juego.

¿Cómo seguir el Reality desde Estados Unidos?

Para los fanáticos que se encuentran en Estados Unidos, el programa no está disponible por televisión abierta. Sin embargo, pueden mantenerse al día con todo lo que ocurre dentro de la casa a través de las redes sociales oficiales de Vix y del propio reality en Instagram: instagram.com/lacasafamososmx/.

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