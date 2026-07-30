“La Casa de los Famosos México”: Cynthia Klitbo enfrenta a Mariana Ochoa por la limpieza

La convivencia dentro de “La Casa de los Famosos México 2026” pone a pruebas estrategias, alianzas y también los hábitos de limpieza. En medio de un ambiente ya cargado por las nominaciones y las pruebas, el caos en las tareas domésticas escaló a un nivel de conflicto, teniendo como protagonista a la actriz Cynthia Klitbo, quien asumió el rol de vigilante del orden.

La chispa que encendió la última controversia fue un error en la selección en las herramientas limpieza. La cantante Mariana Ochoa fue sorprendida limpiando los espejos del baño con un trapo que tomó de la cocina y esto le molestó a la conocida actriz.

Klitbo le reclamó a Mariana que ese paño tenía una función específica y no debía ser desplazado de la cocina. El argumento de Ochoa, quien aseguró que solo seguía las indicaciones de “La Jefa” y que simplemente no encontró el trapo azul designado para el baño, no fue suficiente para calmar la molestia de la actriz.

Pese a la respuesta, la actriz llevó el asunto a un terreno sanitario. Ya que señaló que mezclar los trapos de la cocina con los del baño representaba un riesgo de contaminación.

“Vamos a terminar limpiando la cocina con trapos llenos de caca”, fue la advertencia que lanzó a sus compañeros de casa.

El síndrome de “la mamá” en la casa

Klitbo manifestó sentir que sus compañeros están abusando de su buena voluntad y que se ha convertido en el ama de llaves no oficial de la casa.

En conversaciones con otros integrantes, la actriz expresó su frustración por tener que estar detrás de las tareas que, según ella, deberían ser responsabilidad de todos. Este sentimiento de abuso la ha llevado a plantearse dejar de resolver los pendientes ajenos, aunque su instinto de orden parece más fuerte que su voluntad de desentenderse.

Este enfrentamiento por la limpieza se suma a una larga lista de choques que ha tenido Klitbo en sus primeros días en el reality. Desde el primer desayuno, la actriz ya había confrontado al influencer Masad Altamimi por servirse porciones que consideró excesivas, desatando una discusión sobre el racionamiento de la comida.

Su papel de “guardián del orden” también generó fricciones durante la Prueba por el Presupuesto Semanal, donde no dudó en reclamar al stylist Aldo Rendón por no respetar el orden de pedaleo, lo que evidenció que su necesidad de organización se extiende a todas las áreas de la competencia y esto quizás le cueste ser una de las nominadas de la semana siguiente.

Seguir leyendo:

· Estos son los siete sentenciados de la primera gala en “La Casa de los Famosos México”

· Fede Vigevani es el primer líder y asegura inmunidad en “La Casa de los Famosos México”

· Cynthia Klitbo destapa la verdadera razón de su entrada a “La Casa de los Famosos México 4”