Trump acusa a Irán de derribar un helicóptero estadounidense y promete represalias

El mandatario aseguró que los pilotos sobrevivieron al incidente, pero advirtió que habrá represalias

Trump afirmó que Estados Unidos responderá tras el incidente de un helicóptero en Ormuz.

Trump afirmó que Estados Unidos responderá tras el incidente de un helicóptero en Ormuz. Crédito: Mark Schiefelbein | AP

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Por  Maribel Velázquez

El presidente Donald Trump aseguró este martes que Irán derribó un helicóptero militar estadounidense que operaba en las cercanías del estrecho de Ormuz, y advirtió que Washington responderá al incidente pese a que no se reportaron víctimas.

A través de su red Truth Social, Trump afirmó que el helicóptero Apache fue alcanzado mientras realizaba labores de patrullaje en una de las rutas marítimas más estratégicas para el comercio mundial de petróleo.

“Dos pilotos estuvieron involucrados; ambos están sanos y salvos. No obstante, Estados Unidos debe, necesariamente, responder a este ataque”, escribió el mandatario.

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