Trump acusa a Irán de derribar un helicóptero estadounidense y promete represalias

El presidente Donald Trump aseguró este martes que Irán derribó un helicóptero militar estadounidense que operaba en las cercanías del estrecho de Ormuz, y advirtió que Washington responderá al incidente pese a que no se reportaron víctimas.

A través de su red Truth Social, Trump afirmó que el helicóptero Apache fue alcanzado mientras realizaba labores de patrullaje en una de las rutas marítimas más estratégicas para el comercio mundial de petróleo.

“Dos pilotos estuvieron involucrados; ambos están sanos y salvos. No obstante, Estados Unidos debe, necesariamente, responder a este ataque”, escribió el mandatario.

I have just been informed by our Great Military that last night the Iranians shot down one of our highly sophisticated Apache Helicopters while patrolling over the Strait of Hormuz. There were two pilots involved, both are safe and uninjured. Nevertheless, the United States must,? pic.twitter.com/RnitMvdd32 — Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) June 9, 2026

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