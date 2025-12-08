FIFA incluirá un nuevo “cooling break” durante el Mundial 2026

La FIFA anunció que incluirá un “cooling break” o pausa por hidratación de tres minutos en cada partido del Mundial 2026 y no solo en aquellos encuentros de alta temperatura.

El árbitro parará los partidos cuando corra el minuto 22 de cada tiempo para una pausa que permita a los jugadores hidratarse por tres minutos. Esto incluye los partidos en Estados Unidos, Canadá o México, e incluso si el estadio es techado o no.

El cambio también podría impactar para las transmisiones, ya que hace que el calendario de partidos sea más predecible.

La FIFA afirmó que se anunció por primera vez cuando el director del torneo del organismo rector para la Copa Mundial de 2026, Manolo Zubiría, asistió a una reunión con las emisoras.

Indicó que los árbitros podrían tener cierta flexibilidad si se produce una interrupción poco antes del minuto 22 por una lesión. “Esto se abordará en el momento con el árbitro”, declaró Zubiría.

FIFA detalló que este cambio será ligeramente una versión diferente al que se utilizaba con una pausa en el minuto 30 de cada tiempo del partido.

El cambio también llega luego del análisis del Mundial de Clubes que se celebró este año en Estados Unidos.

En ese torneo, la FIFA reaccionó reduciendo el límite para los descansos para refrescarse o beber agua y colocando más agua y toallas en los bordes del campo.

El calor ha sido un problema desde hace tiempo en los principales torneos de fútbol. Ante la preocupación previa al Mundial de 2014, un tribunal brasileño ordenó a la FIFA que hiciera obligatorios los descansos recomendados o se enfrentara a multas.

Mundial 2026 tendrá 3 ceremonias inaugurales

Por otro lado, la FIFA también planea tres ceremonias inaugurales, una antes del primer encuentro, el jueves 11 de junio en la Ciudad de México entre la selección local y Sudáfrica.

La segunda será antes de los primeros partidos de los otros dos países anfitriones, el viernes 12 en Toronto con el encuentro Canadá-Bosnia/Italia/Irlanda del Norte/Gales y en Los Ángeles con el choque Estados Unidos-Paraguay.

Además, para la gran final, el domingo 19 de julio en el estadio de Nueva York-Nueva Jersey se está planificando un espectáculo para celebrar en el descanso por primera vez en la historia del Mundial, así como la ya tradicional ceremonia de clausura.

