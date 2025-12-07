Estas son las selecciones del Mundial 2026 que jugarán en Los Ángeles

La agenda de partidos del Mundial 2026 dejó sensaciones mixtas para el comité organizador de Los Ángeles. La ciudad albergará encuentros importantes, incluida la presencia de la selección de Estados Unidos en dos juegos de la fase de grupos. Sin embargo, potencias como Brasil, Alemania, Francia, Inglaterra o la campeona Argentina no cruzarán más al oeste que Dallas durante la ronda inicial, algo que generó cierta decepción entre los organizadores locales.

Aun así, Los Ángeles recibe un beneficio clave: su ubicación estratégica. Adam Burke, presidente y director ejecutivo del organismo de turismo y convenciones de la ciudad, explicó que “sería genial tener algunos de esos partidos de primer nivel, pero las cifras de FIFA son sorprendentes en cuanto a la cantidad de personas que vendrán aquí y pasarán de cinco a diez días en L.A. casi sin importar quién juegue, porque somos la principal puerta de entrada del oeste”, según publicó Los Angeles Times.

Burke añadió que muchos aficionados iniciarán su experiencia mundialista en esta ciudad.

The World Cup schedule at SoFi Stadium. pic.twitter.com/iBhLeld9DR — Arash Markazi (@ArashMarkazi) December 6, 2025

Los partidos y el impacto en la ciudad

El SoFi Stadium albergará ocho partidos durante el torneo, comenzando con el debut de Estados Unidos frente a Paraguay el 12 de junio. El equipo estadounidense cerrará su participación en el grupo el 25 de junio, cuando enfrente al ganador de un repechaje europeo entre Eslovaquia, Kosovo, Turquía y Rumania.

Además, dos duelos del Grupo G —Irán vs. Nueva Zelanda el 15 de junio e Irán vs. Bélgica el día 21— también se disputarán en Inglewood, así como un compromiso del Grupo B entre Suiza y el vencedor de otro repechaje europeo formado por Gales, Bosnia y Herzegovina, Italia y Noruega.

A pesar de no contar con las selecciones más mediáticas del planeta, para Larry Freedman, copresidente de LAFC y copresidente del comité organizador, el panorama es positivo. “Anclado por Estados Unidos es maravilloso. Y aquí hay una enorme comunidad persa, así que es emocionante”, señaló. También afirmó que no perderá tiempo pensando en lo que pudo haber sido: “No me voy a quedar atrapado en los ‘hubiera’. Va a ser genial”.

El estadio también recibirá tres partidos de eliminación directa: dos encuentros de dieciseisavos de final —el 28 de junio y el 2 de julio— y un cuarto de final el 10 de julio. Entre los posibles equipos que podrían aparecer en esa fase están México, Corea del Sur, Canadá, España, Austria y Argelia.

Burke también consideró que el impacto económico del torneo podría superar con facilidad las estimaciones iniciales. “Es una oportunidad de 39 días. Los días de partido son enormes, pero el lema que usamos es ‘empieza tu viaje mundialista en Los Ángeles’. Por nuestra conectividad aérea y accesibilidad, funciona realmente bien”, explicó.

Retos climáticos y expectativas para el verano de 2026

Uno de los desafíos que podría enfrentar la sede angelina es la temperatura. Cinco de los ocho partidos en SoFi se jugarán al mediodía, lo que representa un riesgo debido a que, aunque el estadio tiene techo, no cuenta con climatización. Un informe de Football for the Future, Common Goal y Jupiter Intelligence advirtió que 10 de las 16 sedes del torneo presentan “riesgo muy alto” de condiciones extremas de calor.

Aun con estas advertencias, más de la mitad de los 104 partidos están programados antes de las 6 p.m.

No todos sufrirán eso. Cuatro estadios del torneo son totalmente cerrados y con aire acondicionado, lo que beneficia a selecciones como Argentina, España, Portugal, Países Bajos, Nueva Zelanda, Cabo Verde, Uzbekistán, Canadá y Japón.

Con selecciones diversas, miles de visitantes internacionales y un escenario que promete altas emociones deportivas, Los Ángeles se prepara para recibir un Mundial que, incluso sin los gigantes europeos y sudamericanos en la primera fase, perfila un impacto profundo en la región y una experiencia única para los aficionados.



