Mbappé iguala récord de goles de Cristiano Ronaldo en el Real Madrid

Kylian Mbappé cerró el año con broche de oro y un simbolismo histórico. En el día de su cumpleaños número 27, el astro francés alcanzó la cifra de 59 goles en un año natural, igualando la marca que su ídolo, Cristiano Ronaldo, estableció en 2013 vistiendo la camiseta blanca del Real Madrid. Aquel niño que en 2012 se fotografiaba con el portugués en Valdebebas hoy escribe su propia leyenda en el Santiago Bernabéu siguiendo los pasos del “Bicho”.

El camino hacia este hito no fue sencillo y estuvo cargado de dramatismo hasta los minutos finales. Mbappé llegó a la última cita del año frente al Sevilla con la presión de haber buscado el gol con insistencia durante todo el mes, incluyendo su reciente participación en la Copa del Rey ante el Talavera, donde sus dos goles fueron clave para avanzar.

Sin embargo, en el duelo de este sábado, la portería parecía resistirse. El galo intentó hasta siete remates, incluyendo un balón al travesaño en el minuto 57 que hizo saltar a la grada. Sus compañeros, especialmente Arda Güler —quien se ha convertido en su mejor socio con siete asistencias esta campaña—, lo buscaron constantemente, incluso cuando el francés no era la opción más clara.

Fue hasta el minuto 86 cuando el suspenso terminó. Rodrygo provocó un penalti y Mbappé, con la frialdad que lo caracteriza, lo transformó en gol. Para celebrar su tanto número 59 del año, el delantero imitó el icónico salto y el grito de “siu” de Cristiano Ronaldo, un gesto que desató la euforia en Madrid.

Un homenaje al ídolo y la lucha por LaLiga

Tras el silbatazo final, Mbappé no ocultó su emoción por el simbolismo de la fecha y el récord alcanzado. “Es un día especial porque es mi cumple. Digo siempre que es un sueño jugar el día de mi cumple un partido profesional y es un sueño hacerlo en el Real Madrid. Era muy importante ganar el partido, acabar el año con un resultado positivo y es increíble hacer un primer año así, igualar a mi ídolo en el Real Madrid es un honor”, declaró para Real Madrid TV.

El atacante francés reveló que mantiene una relación cercana con el astro portugués, quien ha sido una guía en su proceso de adaptación al club más laureado de Europa. “Quería hacer un guiño para él porque siempre ha sido muy cariñoso conmigo y me ha dado muchos consejos de cómo adaptarme al Real Madrid. Es para él, para mi ídolo de niño. Tengo una gran relación con él, es amigo mío ahora y le mando un saludo”, añadió con una sonrisa.

Mbappe hit the "Siuuu' after he tied Ronaldo's record for the most goals in a calendar year for Real Madrid 🤝 pic.twitter.com/i0tHAXlH32 — ESPN FC (@ESPNFC) December 20, 2025

Aunque Mbappé necesitó 58 partidos para alcanzar los 59 goles —ocho más de los que requirió Cristiano en su momento—, sus números globales en el Real Madrid son demoledores: 73 goles y 10 asistencias en 83 encuentros. Con esta victoria, el conjunto merengue se coloca a tan solo un punto del FC Barcelona en la tabla, a la espera de lo que haga el conjunto catalán ante el Villarreal.

Mbappé ya mira hacia el futuro, señalando la Supercopa de España como el primer objetivo del próximo año y pidiendo a sus compañeros mantener la ambición: “Vamos a dar la vida por este escudo y tenemos que demostrar en el campo que no son solo palabras”.



