Luis Diaz cree que enfrentar a Cristiano Ronaldo y Portugal en el Mundial “va a ser increíble”

El próximo 27 de junio de 2026, los reflectores del fútbol internacional se posarán sobre Miami en uno de los duelos más electrizantes de la fase de grupos de la Copa del Mundo. En una esquina estará la leyenda, Cristiano Ronaldo, disputando su histórico sexto Mundial; en la otra, Luis Díaz, la gran figura de la Selección Colombia y el Bayern Múnich, quien hará su debut absoluto en la máxima cita del balompié.

Obtén 20% de descuento en las transmisiones de la UEFA Champions League en español por DAZN.

En una entrevista exclusiva con el diario británico The Guardian, el atacante colombiano compartió sus sensaciones sobre lo que significa este cruce generacional y el peso que tiene enfrentar a una potencia europea de la talla de Portugal.

“Va a ser increíble. Tienen a uno de los mejores jugadores del mundo: Cristiano Ronaldo. También tuve la oportunidad de jugar con Vitinha, ellos tienen a Bruno Fernandes. Será un partido muy disputado. Hemos demostrado que podemos jugar contra cualquier selección, así que obviamente buscaremos la victoria”, aseguró Díaz en su conversación con Luis Miguel Echegaray, periodista deportivo con experiencia en ESPN, CBS Sports, Sports Illustrated, Telemundo, Yahoo Sports y The Guardian, dejando claro que el respeto por el rival no mermará la ambición del conjunto cafetero.

El proceso de Néstor Lorenzo y el peso de la “10”

Para Luis Díaz, la clasificación a este Mundial no es obra de la casualidad, sino el resultado de una evolución interna bajo el mando de Néstor Lorenzo. El equipo llega con una identidad renovada tras una eliminatoria donde “Lucho” fue protagonista con siete goles y tres asistencias, pero, más allá de las estadísticas, el delantero destaca el ambiente que se respira en el vestuario.

Sobre el camino recorrido, el guajiro reflexionó: “Estamos muy emocionados por el Mundial. Hemos tenido un gran proceso [para llegar hasta allí] con el profesor Néstor desde que llegó y creo que hemos crecido mucho. Hemos jugado buenos partidos, hemos aprendido cosas positivas y negativas. Malas y buenas. Hemos aprendido de cada paso, de cada eliminatoria y amistoso mundialista. Y ahora ven un equipo feliz, muy tranquilo, muy unido, que busca el mismo objetivo, y eso me encanta. También veo que nuestra afición, nuestra gente, comparte el mismo sentimiento. Es una energía única donde todos compartimos la misma actitud”.

Ese equilibrio entre juventud y experiencia tiene un nombre propio en el corazón del equipo: James Rodríguez. Díaz no escatimó en elogios para el capitán, quien podría estar ante su última función mundialista. “Para todos nosotros: es nuestro capitán, nuestro líder, y cada vez que se pone la camiseta de Colombia se transforma. Siempre lo da todo por la selección cada vez que juega y es a quien admiramos, siempre lo da todo”, afirmó. “Él es el número 10. El capitán. Lo es todo para nosotros”.

La vida en Múnich y la admiración por Harry Kane

Fuera del ámbito de la selección, la vida de Díaz ha dado un giro importante con su llegada a la Bundesliga. Su adaptación al Bayern Múnich, actual líder de la Bundesliga, ha sido fluida, no solo por la calidad de vida en la ciudad bávara, la cual califica como “espectacular” para su familia, sino por el nivel de los compañeros con los que comparte el día a día, especialmente Harry Kane.

Díaz confesó estar asombrado por la capacidad goleadora del inglés: “Harry Kane… es increíble. Me enfrenté a él muchas veces cuando estaba en el Tottenham, así que lo conocía en el campo, pero nunca lo compartí con él. Porque una cosa es verlo y otra es compartirlo con él en los entrenamientos o en el vestuario… Es tan bueno. Tan bueno. ¡Es la verdad! Juega muchísimo y lo hace todo bien. Busca el balón, pasa, defiende… lo ves defender, se entrega tanto, es tan tranquilo… y aun así marca goles. Este tipo vive para ellos”.

Al ser consultado sobre su estilo de juego, el cual suele desordenar las defensas rivales, el colombiano admitió que disfruta generar esa sensación de imprevisibilidad en el campo. “Me encanta [el caos]. Intento disfrutarlo al máximo… un jugador que da dolores de cabeza, caracterizado por el regate y la astucia, por marcar goles, y por eso me siento tan cómodo haciendo estas cosas”, concluyó con una sonrisa que anticipa lo que espera mostrarle al mundo en 2026.



Sigue leyendo:

· Santiago Giménez será operado del tobillo y el Mundial 2026 es una incógnita

· Raúl Jiménez no se olvida de las Águilas del América

· FIFA anuncia entradas “asequibles” de $60 dólares para el Mundial 2026