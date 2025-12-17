FIFA anuncia entradas “asequibles” de $60 dólares para el Mundial 2026

La FIFA publicó este martes nueva información clave para los seguidores de las selecciones clasificadas al Mundial 2026, que se disputará en México, Canadá y Estados Unidos. El organismo informó que los aficionados podrán adquirir entradas por un precio “más asequible”, desde $60 dólares, para los 104 partidos del torneo, incluida la gran final.

La medida apunta a ampliar el acceso de los hinchas al evento deportivo más importante del planeta, ante una demanda histórica de boletos.

La “grada básica”, la nueva apuesta de la FIFA

Esta idea de crear una categoría de entradas especial, denominada “grada básica”, surge después de que la FIFA recibió 20 millones de solicitudes sólo en el proceso de selección aleatoria, el cual sigue activo hasta el día 13 de enero en la página web de la FIFA, según informa el propio organismo.

La nueva categoría busca atender a los aficionados más fieles de cada selección, garantizando precios más bajos y una distribución más equitativa.

¿Quiénes podrán acceder a los boletos más baratos?

Así, las entradas de grada básica se reservarán a la afición de las selecciones clasificadas; las federaciones miembro participantes (FMP) estarán a cargo de la selección y distribución de las mismas. Cada FMP definirá sus criterios de asignación y proceso de solicitud, y deberán asegurarse de que se atribuyen a los aficionados más fieles a su selección.

Este sistema permitirá a cada país priorizar a su base de seguidores habituales rumbo al Mundial 2026.

Distribución de entradas por categorías

En total, el 50% de la asignación de las FMP corresponderá a las categorías más económicas, es decir, entradas de grada asequible (40%) y de grada básica (10%). El resto de las localidades se dividirán entre grada estándar y grada preferente.

Con este esquema, la FIFA busca equilibrar accesibilidad, experiencia en el estadio y sostenibilidad financiera del torneo.

Reembolsos y beneficios para los aficionados

Además, al realizar las devoluciones en los casos en que las solicitudes no se aprueben, no se cobrará la tasa administrativa a los aficionados que soliciten entradas a través de la FMP y cuya selección no supere la fase de grupos.

Esta medida representa un alivio económico para miles de aficionados y refuerza la intención de la FIFA de hacer del Mundial 2026 el más inclusivo de la historia.

Con boletos desde $60 dólares y una nueva política de distribución, el camino rumbo al Mundial en México, Estados Unidos y Canadá empieza a tomar forma para millones de seguidores alrededor del mundo.

