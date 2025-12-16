Tyler Adams se lesiona la rodilla y podría quedarse sin Mundial con el USMNT

A menos de seis meses para el inicio del próximo Mundial 2026 que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá, el estelar neoyorkino Tyler Adams sufrió una lesión en una rodilla que pondría en riesgo su participación con el seleccionado norteamericano en la próxima justa mundialista.

En los momentos en que su carrera estaba pasando un gran momento después de que hace algunos días fue elogiado por anotar el “Gol del mes” en la Premier League, de nueva cuenta su nombre inundó las redes sociales pero ahora por una lamentable lesión en los inicios del empate 4-4 entre el Bournemouth y el Manchester United.

La lesión se pudo definir como una dolencia de vestidos al salir relevado en el minuto 4 en el duelo donde tanto los Red Devils contra los cherries, que sin duda parece ser un golpe para la selección de Estados Unidos y un capítulo más en la carrera afectada por lesiones del neoyorquino.

Tyler Adams fue parte del once titular de la oncena dirigida por Andoni Iraola que llegó a la casa de los Red Devils con la firme intención de propinar un batacazo en Old Trafford, con la ayuda del delantero estadounidense.

Pero estaba claro que el destino le jugaría una mala pasada y en un choque contra Cunha, en un choque directo con el 10 del Manchester United, donde la rodilla de Tyler sacó la peor parte que el propio jugador del equipo rival pidió la presencia de la asistencia médica en la cancha para el ‘12′ del Bournemouth.

Tyler Adams forced off through injury five minutes into Man United-Bournemouth 🇺🇸



Crossing everything in the hope it's nothing serious 🤞 pic.twitter.com/Sc0I64ImM1 — Men in Blazers (@MenInBlazers) December 15, 2025

El peor escenario para Adams

Hasta el momento el primer diagnóstico parece grave, aunque el técnico del Bournemouth Andoni Iraola, manejó en primera instancia que podría tratarse de un esguince, pero hasta el momento existe incertidumbre en la selección de Estados Unidos porque las lesiones de rodilla suelen ser muy lentas y complicarse más de la cuenta.

No obstante que las evaluaciones médicas estuvieron a la orden desde cuatro horas atrás que Adams abandonara el terreno de juego, aún no existe un comunicado oficial médico que determine si el impacto generó una ruptura, esguince, entre otras posibilidades.

Lo que sí le ha dado vuelta al mundo internauta es que, sí o sí, la afectación es de pierna o rodilla. Esto resulta una tragedia en toda la extensión de la palabra, más allá de estar a seis meses del debut mundialista, el panorama está lleno de dudas e incertidumbre, como también un posible fichaje de Adams con el propio Manchester United.

U.S. midfielder Tyler Adams exited Bournemouth’s Monday match at Manchester United after just five minutes, an injury that his head coach suspects is medial collateral ligament (MCL) damage in his left knee.



Adams, after receiving a minute of medical treatment on the pitch,… — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) December 15, 2025

En este momento se espera que Tyler Adams pueda recuperarse lo antes posible y esté disponible para la próxima Fecha FIFA de marzo, en donde enfrentarán a Portugal y a Bélgica, en la antesala de la justa mundialista.

