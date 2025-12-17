Santiago Giménez será operado del tobillo y el Mundial 2026 es una incógnita

Santiago Giménez recibió la peor noticia de cara al futuro cercano al confirmarse este jueves que será intervenido quirúrgicamente del tobillo derecho para corregir una lesión que no le ha permitido destacar en el AC Milan, que abre serias interrogantes de la presencia del delantero en el próximo Mundial 2026.

Lo anterior fue confirmado por el técnico Massimiliano Allegri al atender a los medios, quien expuso que este jueves el delantero mexicano tendrá que pasar por el quirófano para corregirle un problema en su extremidad derecha inferior que le impedía tener la explosividad que mostró en su etapa con el Feyenoord de la Eredivisie.

🚨 ¡SE CONFIRMAN LAS PEORES NOTICIAS PARA SANTI!



Massimiliano Allegri confirmó que el delantero mexicano será operado el 18 diciembre.



"Gimenez se sometió a terapia conservadora durante un tiempo, pero en los últimos días la situación empeoró y, tras una consulta, se tomó la…

A seis meses para el Mundial, sin duda la noticia genera mucha incertidumbre sobre el periodo de rehabilitación del jugador y no se sabe cuanto tiempo estará fuera de las canchas y después el periodo para tomar ritmo.

Según versiones extraoficiales, Giménez estará fuera de circulación dos meses, por lo que se calcula que para principios de marzo esté regresando a las canchas, pero no hay nada concreto y tampoco se ha dado a conocer un reporte oficial del cuadro rossonero.

La única realidad es que Giménez solo pudo disputar once partidos con el AC Milan en la Serie A, siendo una de las bajas principales del proyecto de Allegri al grado de que en todo este tiempo no han cesado los rumores sobre un posible cambio del jugador mexicano a otra Liga,

Sobre el procedimiento quirúrgico, Allegri dijo que: “Giménez será operado mañana. Estuvo un tiempo con terapia conservadora y estaba bien, pero el problema del tobillo ha empeorado. Espero tenerlo de vuelta lo antes posible. Pero no hemos hablado del mercado de fichajes”, destacó el experimentado estratega italiano.

🚨🚨 A never ending story 🚑



Santiago Gimenez will undergo ANKLE SURGERY and will be out for ANOTHER TWO MONTHS.

También añadió que: “Ahora mismo, nuestro objetivo es recuperar a los jugadores de la lesión y luego veremos qué oportunidades se nos presentan en enero”, obviamente porque Allegri no quiere adelantar vísperas sobre la opción de mover a Santiago y traer a otro delantero para el segundo semestre del torneo 2025-2026 de la Serie A.

Para Duilio Davino hay tiempo para que llegue al Mundial

Duilio Davino, director de selecciones nacionales de México, dijo por su parte que existe tiempo para cualquier proceso de recuperación, pero no podía garantizar nada sobre si la lesión le impediría al jugador ser tomado en cuenta para el Mundial.

Sí, el tema de Santi, comentábamos con el doctor… se hará una revisión profunda entre hoy y mañana [ayer y hoy], entre él y su club decidirán. El jugador no es de la Selección, podemos apoyar y recomendar, pero la última decisión es de los clubes; lo que se tenga que hacer está a tiempo de llegar al Mundial”, declaró Duilio Davino, director deportivo de Selecciones Nacionales.

Hasta el momento lo único real es que Santiago Giménez muy posiblemente no será tomado en cuenta en la fecha FIFA de marzo contra Portugal en la reinauguración del Estadio Azteca y Bélgica en el Soldier Field de Chicago, mucho menos en la corta gira por Panamá y Bolivia para unos de los últimos tests del técnico Javier Aguirre de cara a la lista final para el Mundial 2026 que se realizará en Estados Unidos, México y Canadá.

