Agente de Santiago Giménez habla del interés de otros clubes de Inglaterra

Santiago Giménez vive una temporada compleja dentro del AC Milan. El atacante mexicano ha tenido problemas para marcar goles en la campaña y las críticas de los aficionados se han hecho notar. El exjugador de cruz Azul ha sido vinculado a otros clubes y Rafaela Pimienta, agente del futbolista, habló sobre estos presuntos acercamientos.

El delantero de 24 años ha sido asociado a varios equipos de la Premier League. Los reportes explican que la salida del “Bebote” no sería algo extraño. El Milan necesita goles y los clubes ingleses tienen un buen potencial ofensivo para intentar adquirir al mexicano por un buen precio. Rafaela Pimienta no observa con ojos de rareza estos presuntos acercamientos.

“Si la Premier lo desea, no me sorprende que lo desee, que exista un club o dos o tres que pueden tener intención me parece normal, pero la idea de quitar el Milan es inexistente”, dijo la agente de Santiago Giménez para ESPN. Los equipos que han sido vinculados con Giménez han sido el Sunderland, Brendfort y West Ham United.

Santiago Giménez y su estatus en el Milan

El atacante de la selección mexicana no ha tenido su mejor temporada en Europa. Además, el delantero azteca ha tenido que lidiar con algunas lesiones que han afectado su desarrollo dentro del campo. A pesar de las dificultades y de los bajos números, Rafaela Pimienta aseguró que desde el Milan no le han llegado quejas sobre su rendimiento.

“Santi llegó en enero al Milan, llegó a un Milan que no estaba el primero en clasificación. Entonces para no hablar de un Milan que estaba en dificultad porque no es muy simpático. Y ahora Santi, todos los hechos, mensajes, palabras que yo tengo con el Milan, son siempre palabras positivas, no ha existido un momento donde el Milan me diga, ‘no está bien’”, agregó.

En esta temporada Santiago Giménez ha jugado 11 partidos en la campaña. El atacante mexicano no ha podido marcar su primer gol en esta temporada de la Serie A. El único tanto del “Bebote” fue por la Copa Italia, durante el mes de septiembre, contra Lecce.

