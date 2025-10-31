Lucas Paquetá no quiso cooperar en la investigación por caso de apuestas

En 2024 Lucas Paquetá fue acusado de forzar tarjetas amarillas en cuatro partidos del fútbol inglés. El futbolista brasileño fue señalado de haber participado directamente en el amaño de esos encuentros. En la actualidad, Paquetá fue declarado culpable de no querer cooperar con las investigaciones de la Federación Inglesa.

Los duelos se remontan al 12 de noviembre de 2022 contra el Leicester City, el 12 de marzo de 2023 contra el Aston Villa, el 21 de mayo de 2023 contra el Leeds United y el 12 de agosto de 2023 contra el AFC Bournemouth.

“Paquetá buscó directamente influir en el progreso, la conducta o cualquier otro aspecto u ocurrencia de estos partidos al intentar intencionadamente recibir una tarjeta (…) con el propósito indebido de afectar al mercado de apuestas“, recopiló EFE como parte de los argumentos de la acusación.

El West Ham United, club del brasileño, negó los cargos sobre su futbolista y la Comisión Reguladora de la FA consideró la acusación no probada. Paquetá no recibió sanciones. El 31 de julio el sudamericano fue absuelto de sus cargos por amaño de partidos.

En la actualidad, la FA declaró al brasileño culpable de no cooperar con las investigaciones sobre las tarjetas recibidas en aquellos compromisos. Lucas Paquetá decidió no responder preguntas ni proveer información que aportara a la investigación.

En consecuencia, el futbolista de la Canarinha no recibirá ninguna multa ni sanción, pero si se llevará una advertencia en conductas irregulares a futuro.

Sigue leyendo:

– Marc Cucurella cree que LaLiga pierde terreno con la Premier League

– ¿Adiós al Boxing Day? Molestia en Inglaterra por cambio en jornada navideña de la Premier League

– Raúl Jiménez le anota al Dibu Martínez y llega a 60 tantos en Premier League, pero enciende las alarmas

– Premier League votará para decidir si habrá limite salarial en fútbol inglés