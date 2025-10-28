¿Adiós al Boxing Day? Molestia en Inglaterra por cambio en jornada navideña de la Premier League

El Boxing Day, una de las tradiciones más queridas del fútbol inglés, podría vivir este año su edición más deslucida en más de cuatro décadas. Según reveló el diario The Times, los dueños de los derechos televisivos de la Premier League solicitaron que solo se dispute un partido el 26 de diciembre, trasladando el resto de los encuentros al fin de semana siguiente para aprovechar mejores índices de audiencia.

Obtén 20% de descuento en las transmisiones de la UEFA Champions League en español por DAZN.

De confirmarse, sería el Boxing Day con menos actividad desde 1982. En la temporada pasada se jugaron ocho partidos ese día, y la última vez que los diez encuentros coincidieron el 26 de diciembre fue en 2015.

There will be just ONE game in the Premier League on Boxing Day.



A travesty to football tradition and why the Championship remains the best, most competitive division in this country. pic.twitter.com/zn9g9s1W7p — Second Tier podcast (@secondtierpod) October 27, 2025

La modificación responde a una cláusula contractual que obliga a la Premier a celebrar 33 fechas durante fines de semana y únicamente cinco entre semana. Para cumplir esa exigencia, el calendario navideño deberá moverse al sábado 27 y domingo 28 de diciembre.

Tradición contra negocio televisivo

La decisión ha despertado incomodidad entre aficionados y analistas. The Times advierte que “la tradición futbolística del 26 de diciembre quedará prácticamente rota este año, ya que la máxima categoría cumplirá con sus obligaciones con las cadenas televisivas celebrando los partidos durante el fin de semana”. En la práctica, el Boxing Day 2025-2026 —que cae en viernes— solo contará con un partido de los diez programados para la jornada 18, lo que lo convierte en el más pobre desde la Segunda Guerra Mundial.

Hasta ahora, el récord de menor actividad databa de 1981, cuando se jugaron apenas dos partidos. En contraste, en 2014, cuando el Boxing Day también cayó en viernes, se disputaron los diez encuentros de la Premier League el mismo día.

La liga inglesa espera que en 2026 la situación vuelva a la normalidad, ya que el 26 de diciembre caerá en sábado. Sin embargo, esta temporada se tratará como un fin de semana convencional, con la mayoría de los partidos distribuidos entre sábado, domingo y lunes.

A diferencia de la Premier, las divisiones inferiores —Championship, League One, League Two y la National League— se mantendrán fieles a la tradición. Todas programaron sus partidos para el 26 de diciembre, preservando el espíritu navideño que combina fútbol, comunidad y solidaridad.

El Boxing Day, cuya traducción literal sería “Día del regalo”, se celebra cada 26 de diciembre en el Reino Unido y suele incluir actividades benéficas y encuentros familiares. También en los estadios, donde los clubes acostumbran obsequiar detalles a sus aficionados más jóvenes.

Pese a su peso histórico, la fecha más emblemática del calendario futbolístico inglés parece ceder ante la lógica del negocio. Y aunque el espíritu del Boxing Day sobrevivirá en las divisiones menores, la Premier League podría vivir este año su Navidad más fría en mucho tiempo.



Sigue leyendo:

· Manuel Lapuente falleció y el fútbol de México está de luto

· Kevin De Bruyne será operado y estará hasta cuatro meses fuera de las canchas

· Karim Benzema elimina a Cristiano Ronaldo en duelo madridista en Arabia Saudita