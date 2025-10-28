Kevin De Bruyne será operado y estará hasta cuatro meses fuera de las canchas

Kevin De Bruyne vuelve a pasar por un momento difícil. El centrocampista del Nápoli será operado este miércoles en Amberes, Bélgica, tras sufrir una lesión en el bíceps femoral derecho durante el partido ante el Inter de Milán por Serie A, el pasado sábado. La jugada ocurrió mientras ejecutaba un penalti, acción que derivó en su sustitución inmediata.

“La operación de De Bruyne está programada para mañana (miércoles)”, confirmó Gabriele Oriali, coordinador deportivo del club, en declaraciones a DAZN antes del duelo liguero frente al Lecce. “Sabremos más después de la operación. Lamentablemente, sabemos que estará de baja entre tres y cuatro meses. Es desilusionante porque se había adaptado muy bien a nuestro plan y estaba marcando una gran diferencia, también por su experiencia”, añadió el directivo.

Una lesión que reaviva fantasmas del pasado

No es la primera vez que el internacional belga atraviesa una lesión similar. En 2023, De Bruyne sufrió un problema en el mismo músculo que lo mantuvo alejado de las canchas durante 120 días, perdiéndose 29 partidos entre el Manchester City y la selección de Bélgica.

El sábado, tras marcar el penalti, el futbolista no llegó a celebrar el gol: se llevó la mano al muslo derecho y abandonó el campo visiblemente dolorido. Las imágenes fueron claras y anticiparon un nuevo parón prolongado en su carrera.

De Bruyne, que llegó este verano al Nápoli procedente del Manchester City, había sido una de las figuras más destacadas del equipo dirigido por Antonio Conte. Titular en 10 de los 11 partidos disputados hasta la fecha, su presencia aportó liderazgo y equilibrio a un plantel en reconstrucción. En lo que va de temporada, suma cuatro goles y dos asistencias en todas las competiciones.

La baja del belga representa un duro golpe para el vigente campeón de Italia. Conte deberá reestructurar el mediocampo, posiblemente devolviendo al escocés Scott McTominay a su posición natural en el carril central, donde brilló la campaña pasada.

Además, el club se enfrenta a otro desafío: en enero perderá también a Frank Zambo Anguissa, quien disputará la Copa África con Camerún. Con Stanislav Lobotka entre los lesionados, el Nápoles podría verse obligado a reforzar la zona media en el mercado invernal para sostener su ambición en la Serie A y en Europa.



