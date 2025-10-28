Jesús Martínez, presidente del Pachuca, con orden de aprehensión por supuesto lío legal con Fox Sports

Jesús Martínez, cabeza del Grupo Pachuca, enfrenta un nuevo capítulo de su disputa legal por los derechos de transmisión con el Grupo Lauman (poseedor de la franquicia Fox Sports en México) con la orden de aprehensión que se ha girado en su contra por el supuesto delito de desobediencia jurídica.

De acuerdo a versiones periodísticas extraoficiales se establece que Jesús Martínez, presidente del Grupo Pachuca, enfrenta una ordene de aprehensión por desobediencia de particulares agravada, delito por el cual también fue implicado Hipólito Gerardo Cabrera Acosta, representante legal del mismo corporativo.

Giran orden de aprehensión contra Jesús Martínez por el presunto delito de desobediencia de particulares agravado, según el Diario Reforma.

De acuerdo al periódico Reforma, se establece que ambos implicados en este pleito legal hicieron caso omiso a la orden de presentación que se les giró en dos ocasiones dentro de la audiencia inicial de esta querella legal, en donde se formularía la imputación en contra del directivo del equipo de la Bella Airosa, pero al ausentarse de las mismas sin justificación alguna por su inasistencia, el juez aplicó el recurso de la orden de aprehensión para que encaren este proceso dentro del ámbito de la justicia, tanto Jesús Martínez como Hipólito Gerardo Cabrera Acosta

El rotativo en México en la información también estableció que las dos órdenes de aprehensión deberán cumplirse a la brevedad y cuando se ejecuten, ambos personajes serán recluidos en prisión preventiva en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte de la Ciudad de México y en donde el delito por el que se les imputa está previsto dentro del código penal y se aplica cuando el implicado desacata una resolución generada por una autoridad judicial o administrativa.

Fuente cercanas enteradas del asunto a las cuales tuvo acceso La Opinión bajo la condición de anonimato es que a la directiva del Pachuca se le emitió una resolución donde ordenaba al cuadro hidalguense la negativa de realizar transmisiones deportivas dentro del ámbito de este litigio.

El asunto tiene tanta tela de donde cortar que dentro del conflicto de intereses que se puede generar por el mismo y que requiere de una resolución jurídica, empero al mismo tiempo se ha establecido que los demás detalles del expediente se mantienen bajo reserva jurídica debido a que se trata de una investigación en desarrollo.

⚽🚨 ¡Escándalo en el futbol mexicano! 😱 Giran orden de aprehensión contra Jesús Martínez, presidente de Grupo Pachuca, es considerado prófugo de la justicia.



Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) en #FórmulaNoticias

La raíz del conflicto

Este problema se originó cuando los equipos Pachuca y León, que pertenecen a Grupo Pachuca, decidieron romper relaciones contractuales con la filial mexicana de Fox Sports (Grupo Lauman) para signar un nuevo convenio con Fox Corp/Tubi y así poder seguir contando con la señal de televisión de sus partidos.

Esto derivó en una serie de denuncias y después una demanda y bloqueos entre ambas partes que afectó a los operadores de la señal de televisión restringida hasta que se pudiera tener una resolución definitiva de este asunto legal.

Por una parte, Grupo Lauman argumentó que tenía los derechos acordados previamente con Grupo Pachuca y estos al incumplirlos para junto con Fox Corp/Tubi se apropiaron de las transmisiones que según los directivos de la escuadra hidalguense ya no le correspondían a los primeros, se generó toda una serie de demandas en México y Estados Unidos, decretándose medidas cautelares y amparos que afectaron la señal a los proveedores del servicio de televisión restringida.

Un juez de la CDMX giró orden de aprehensión contra Jesús Martínez, presidente de Grupo Pachuca, por el delito de desobediencia de particulares agravado.

Consecuencias muy serias

En caso de que Jesús Martínez y el representante legal hagan caso omiso a encarar la orden de aprehensión y hacer frente a este lío en los tribunales, corren el riesgo de que el desacato se mantenga y se desencadenen consecuencias legales más severas que sentarían un precedente único y que podrían generar que enfrenten su respuesta la demanda en reclusión, pues en el fútbol de México no existe un antecedente al respecto.

