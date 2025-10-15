Presidente de Grupo Pachuca dice que aún no es tiempo de pensar en un posible descenso del Real Oviedo

El presidente del Grupo Pachuca y máximo accionista del Real Oviedo, Jesús Martínez, valoró la gestión del conglomerado mexicano en una rueda de prensa, en la que habló del despido de Veljko Paunovic y del regreso de Luis Carrión, y en la que aseguró que el equipo no está para hablar de descenso.

“No quiero que se hable de descenso; este equipo es para estar fuera de descenso y ya lo formamos para que sea un equipo grande. Quiero hablar de clasificarse para competencias europeas, no quiero hablar de estar fuera del descenso por diferencia de goles”, explicó de forma tajante Martínez durante la comparecencia en el Carlos Tartiere, de Oviedo.

Cuestionado por el despido de Paunovic, que logró el ascenso a Primera División y deja al Real Oviedo fuera de los puestos de descenso tras sumar 6 puntos de 24 en las primeras 8 jornadas en la temporada actual en la máxima categoría del futbol español, el dirigente mexicano afirmó que se trata de una decisión “absolutamente personal”, que comunicó al presidente y al director general del Oviedo el miércoles a última hora.

“No me gusta despedir técnicos. Hemos tenido varios aquí en Oviedo y no descansaremos hasta encontrar el idóneo de acuerdo con nuestra filosofía. Ojalá lo consigamos. Nunca tomaré una decisión que vaya en contra de esta institución, el Real Oviedo es nuestra vida y lo defenderemos a muerte. Siempre le deberemos mucho a Paunovic”, aclaró Martínez.

El regreso de Carrión ha generado mucha polémica en Oviedo debido a su salida a la UD Las Palmas en 2024, justo después de perder la final del playoff de ascenso ante el Espanyol.

Para el dueño del club azul, “Carrión no mató a nadie, solo se equivocó tomando esa decisión y ya lo ha reconocido”.

“Es un profesional, tiene una gran relación con todo el grupo de trabajo del Real Oviedo y quiere a este club. Hay mucha gente que está en contra, pero también hay mucha gente que está contento de que haya vuelto. Siente el Real Oviedo como una familia y ha tenido la humildad de decir que se equivocó marchándose”, resumió.

El dirigente mexicano también alabó la figura de Santi Cazorla al asegurar “que es intocable e inconcebible que se dude del capitán”, en alusión a los comentarios surgidos en redes sociales tras el despido de Paunovic y que él mismo debió desmentir este lunes.

“Llevo 22 años de profesional y podéis preguntar a todos los presidentes, directores deportivos y entrenadores con los que estuve, que yo nunca he tenido que ver en las decisiones de club a la hora de prescindir de un entrenador. No puedo permitir que se ensucie mi imagen, porque siempre he intentado sumar en todos los sentidos”, afirmó Cazorla en la víspera.

El Oviedo es decimoséptimo en la clasificación de LaLiga, con 6 puntos -los mismos que el Girona, este sí en zona de descenso por diferencia de goles-, tras 2 triunfos y 6 derrotas en las 8 jornadas disputadas hasta el momento.

*Con información de EFE.

