Real Oviedo, del Grupo Pachuca, destituye a Veljko Paunovic tras 8 jornadas

El Real Oviedo, del Grupo Pachuca, anunció la destitución este jueves de Veljko Paunovic como entrenador tras solo 8 fechas de La Liga.

El técnico serbio, ex entrenador de las Chivas de Guadalajara y Tigres UANL en el fútbol mexicano, se convierte en el primer entrenador despedido de lo que va de temporada en primera división.

Oviedo suma 6 unidades tras 8 partidos y está fuera de los puestos de descenso. Cabe destacar que han tenido un fuerte calendario tras enfrentarse a Real Madrid, Barcelona y Villarreal en el inicio de temporada.

Paunovic, que tenía contrato hasta el 30 de junio 2026, deja de ser entrenador del conjunto de la capital del Principado de Asturias.

De igual manera el cuerpo técnico que lo acompaña también finaliza su vinculación con la entidad carbayona, informó el club controlado por el Grupo Pachuca mexicano.

El Real Oviedo expresó su agradecimiento a Veljko Paunovic y a su cuerpo técnico “por su profesionalidad, compromiso y dedicación durante su etapa al frente del equipo”.

“Bajo su dirección, el Real Oviedo logró el tan ansiado ascenso a Primera División, un éxito histórico que quedará para siempre en la memoria del oviedismo”, resaltó la entidad asturiana.

El camino de Veljko Paunovic con Real Oviedo

En este inicio de curso en primera división, el Real Oviedo ganó a la Real Sociedad, en casa, y al Valencia, a domicilio, y perdió frente a Villarreal, Real Madrid, Getafe, Elche, Barcelona y Levante.

Paunovic y su cuerpo técnico (Claudio Arzeno, Quinton Fortune y Nuno Miguel Gomes) aterrizaron en la capital del Principado a finales de marzo de 2025 y se van del club azul tras 11 victorias, 4 empates y 7 derrotas.

Consiguieron el ascenso gracias a un final de temporada brillante, sin perder un partido en las últimas diez jornadas y eliminando en el playoff al Almería y al Mirandés.

