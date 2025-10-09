Los Angeles FC vencieron a Toronto con firmeza y se despidieron de su estadio

Los Angeles FC siguen con paso firme en la MLS. El conjunto angelino derrotó a Toronto por un marcador de 2-0. Este partido fue el último duelo como local de la temporada regular en el Estadio BMO. Con goles de Ebobisse y Frankie Amaya, el LAFC consiguió su sexto triunfo consecutivo.

La victoria angelina representa una cifra importante para la institución. Con seis triunfos al hilo, Los Angeles FC solo están a una victoria de igualar su racha más larga. En el año 2022, entre el periodo del 17 de julio al 16 de agosto, el conjunto angelino obtuvo siete triunfos seguidos. Un récord para la institución.

Hugo Lloris y sus compañeros en defensa mantuvieron un nuevo arco en cero. El guardameta francés consiguió su tercera valla invicta de forma consecutiva. Lloris tiene 346 minutos sin recibir gol.

Con su reciente victoria ante Toronto, Los Angeles FC suben al tercer puesto de la Major League Soccer. Los angelinos tienen 59 puntos y están a una unidad de San Diego FC, líder de la Conferencia Oeste. El balance general del club es de 17 victorias, 7 empates y 8 derrotas.

En condición de local Los Angeles FC cerraron la fase regular con 35 puntos (11 triunfos, 4 empates y 2 derrotas). Esta es el cuarto mejor registro como local en la historia del club.

El domingo 12 de octubre Los Angeles FC tendrán su último partido de la temporada regular de la MLS. El conjunto angelino visitará a Austin FC en el Q2 Stadium. El LAFC intentará extender su racha de 11 partidos invictos como visitante, la mejor de la MLS.

En el partido 34 de la temporada, Los Angeles FC también estarán buscando una cifra redonda en su historia. Los angelinos tienen 499 goles en toda su historia, esta cifra la han conseguido en 258 partidos. El club que más rápido llegó a los 500 goles en su historia fue el DC United en 295 compromisos.

