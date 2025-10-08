Elías Montiel está en el radar de la Bundesliga

El Mundial Sub-20 ha sido una muy buena vitrina para varios futbolistas. México demostró un gran nivel y sus jugadores se han puesto en el radar de varios clubes. Además de los flashes generados por Gilberto Mora, Elías Montiel también estaría entre los candidatos a salir de la Liga MX.

En una entrevista con ESPN, Jan Westerhof reveló que fue contactado por el Bayer Leverkusen para conocer más detalles sobre Elías Montiel. Westerhof trabajó en las categorías formativas de los Tuzos del Pachuca y actualmente cubre la metodología dentro del Celta de Vigo.

“Saben que yo trabajé con él (Elías Montiel en las básicas de Pachuca), pero pregunta por él y muchas veces no es qué hace bien (futbolísticamente), porque eso se ve en la cancha. Más que nada pregunta por su personalidad. Cómo es. Y yo creo que su personalidad lo ayuda muchísimo en el futuro”, reveló Westerhof en ESPN.

El exentrenador de las categorías inferiores del Pachuca “vendió” muy bien a su exfutbolista. Además del innegable talento futbolístico Westerhof resaltó la calidad humana de Elías Montiel y su disciplina fuera del engramado.

“Es él que no llama mucho la atención. No es muy expresivo, es un poco tímido. En el vestidor, por ejemplo, también. Él nunca es el que grite, nunca es el que hace desmadre. Siempre se porta bien, no lo escuchas quejarse, trabaja“, dijo el estratega.

Dudas sobre Elías Montiel

Al igual que las concepciones de Sebastián Abreu sobre Gilberto Mora, Jan Westerhof considera que Elías Montiel debe dar un salto más bajo en su carrera. El exentrenador de las Fuerzas Básicas del Pachuca cree que Montiel debe ir a un torneo de menor envergadura en el que pueda adaptarse al cambio cultural.

“Es un paso muy grande. Yo creo que se lo van a comer los alemanes ahí (físicamente). Tiene que dar un paso previo a Holanda para crecer físicamente: Ajax o PSV o Feyenoord. (Necesita el paso) Físico, mental, en lo táctico también, porque en Europa es diferente, ¿no? Y yo creo que para él es un pasito extra para el profesionalismo, el idioma, la comida”, sentenció.

Con tan solo 20 años, Elías Montiel ya es un veterano dentro del fútbol mexicano. El futbolista nacido en Tula de Allende ha disputado 79 partidos con el primer equipo de los Tuzos del Pachuca. En 6,063 minutos dentro del campo, Montiel ha podido anotar 5 goles y conceder 7 asistencias.

