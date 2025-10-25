Manuel Lapuente falleció y el fútbol de México está de luto

Manuel Lapuente, histórico técnico del fútbol de México dejó de existir este sábado 25 de octubre en una noticia que inunda de luto las diferentes plazas del balompié azteca por la gran influencia que generó este exjugador y estratega que vio la primera luz hace 81 años en la ciudad de Puebla.

Lapuente un técnico que dejó todo un legado por su trayectoria triunfal como futbolista portando los colores del Monterrey, Necaxa, Puebla y Atlas, así como estratega donde tuvo su mayor trascendencia al coronarse campeón con Puebla, Necaxa y América, así como dirigir a la selección nacional en el Mundial de Francia 1998 y en la Copa Confederaciones de 1999 donde logró coronarse campeón en una final épica contra Brasil en el Estadio Azteca.

La lamentable noticia fue dada a conocer por el comentarista Raúl Orvañanos en su cuenta oficial de la red social X y de inmediato empezó a generarse la lamentable noticia para generar un luto generalizado en el medio futbolístico nacional por el gran aporte que generó este entrenador en el balompié azteca.

Lapuente dirigió a un sinfín de equipos de Primera División como Puebla, Tigres, Ángeles de Puebla, Atlante, Cruz Azul, Necaxa, América, siendo su cenit como estratega los títulos con el Puebla en la temporada 1982-83, así como el bicampeonato con Necaxa en las campañas 1994-95 y 1995-96, así como en el América en el 2002.

Con Necaxa marcó toda una época al armar un equipo espectacular con jugadores como Ricardo Peláez, el chileno Ivo Basay, el ecuatoriano Alex Aguinaga, Octavio Becerril y el chileno Eduardo Vilches, en donde derrotó al poderoso Cruz Azul y posteriormente al Celaya con el español Emilio Butragueño.

Sin duda el deceso de este estratega dejará un hueco en el fútbol mexicano, pero su legado siempre perdurará, pues fue de los entrenadores que más luchó por el desarrollo de los jugadores y entrenadores mexicanos en el país y a nivel internacional.

Entre sus alumnos más adelantados como entrenador se pueden contar a Luis Fernando Tena, campeón con Cruz Azul en el torneo Invierno 1997 y actual estratega de la selección de Guatemala y a Mario Carrillo, campeón con América en el torneo Clausura 2005 y actual analista de la cadena ESPN.

Lapuente fue de los técnicos mexicanos que más criticó la decisión de sumar jugadores naturalizados a la selección de México al considerar que el talento de los jugadores aztecas era suficiente para poder aspirar al éxito en justas mundialistas.

