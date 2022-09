Manuel Lapuente envía una indirecta Tata Martino tras la crisis de la selección de México: “¿No hay técnicos mexicanos?”

El extrenador Manuel Lapuente se ha unido al grupo de exjugadores y entrenadores que han cuestionado el pasaje de Gerardo Martino en la selección de México que parece no levantar cabeza y llegar en mal forma para el Mundial de Qatar 2022.

Lapuente detalló que México necesita a un entrenador mexicano y no un extranjero, pero que no era un ataque personal al argentino Gerardo Tata Martino.

“¿No hay técnicos mexicanos?. No estoy hablando mal de (Gerardo) Martino, conozco su carrera, pero ¿Ya no hay técnicos mexicanos?”, se cuestionó. “Entonces para qué carajo… queremos un técnico extranjero, la Selección Mexicana la debe llevar un mexicano”, expresó vehementemente Lapuente.

🗣 "La selección mexicana la debe de llevar un mexicano".



Lapuente, quien dirigió a México durante el Mundial de Francia 1998, reconoció la buena trayectoria que tiene el Tata Martino a nivel internacional y de clubes, pero también detalló que en la selección de México no lo han dejado trabajar.

“(Gerardo) Martino es un excelente técnico, si es un bien o mal para la selección, no lo sé, pero si ya está, aquí hay que darle oportunidad y fuerza. A lo mejor al técnico no le han dado las facilidades para hacer lo que quiera. Te voy a dar un ejemplo, llegas a Argentina y el técnico manda; yo llego a Argentina y seleccionó a los que quiero seleccionar, aquí no sé si eso pasa”, agregó el exentrenador mexicano sobre la FMF.

El exdirector técnico enfatizó que el deber de México es trascender en el Mundial y cualquier resultado adverso a eso es fracasar, e incluso acotó que su desempeño con la selección en el Mundial del 98 fue un fracaso.

“México busca ganar, si yo no gané, fracasé, no es fácil. Yo salí contento por como mis jugadores disputaron el encuentro, pero el fútbol es ganar o perder, en Francia 98 nos tocó perder”, afirmó.

