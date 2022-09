Jesús Corona le tira a Luis Ordiales tras su marcha del Cruz Azul: “Afortunadamente se lo llevó Yon de Luisa”

Jesús Corona, el capitán y guardameta de Cruz Azul, expresó el contento y el alivio de que Jaime Ordiales haya dejado la directiva de Cruz Azul luego de que Yon de Luisa lo presentó como nuevo director de selecciones nacionales, tras la partida de Gerardo Torrado.

“Afortunadamente se lo llevó Yon de Luisa (a Jaime Ordiales), agradecerle a Yon que se lo haya llevado, porque uno ahora está muy tranquilo aquí trabajando muy a gusto”, dijo Jesús Corona en una entrevista.

Lo que platicamos con Jesús Corona🔥💣



pic.twitter.com/XpW8EJUbR2 — Adrián Esparza Oteo (@A_EsparzaOteo) September 2, 2022

El capitán de la máquina cementera también habló que debido a Ordiales, se marcharon Pablo Aguilar, central de Cruz Azul, y el lateral Adrián Aldrete, ambos eran los referentes del equipo en la zona defensiva.

Este miércoles, Pablo Aguilar también habló sobre la situación que había en el equipo con Jaime Ordiales, y que no era un secreto que no había una buena relación con el directivo. Hasta incluso se pidió que Ordiales no se acercara cuando el grupo de trabajo estaba con el técnico peruano Juan Reynoso al mando del conjunto cementero.

“Desde que llegó Jaime Ordiales ya me olía que estaba fuera del equipo, ya habíamos tenido diferencias. En un principio ya estaba, supuestamente, acordado (mi renovación) cuando dirigía Juan Reynoso, pero cuando se fue ya no se dio. Jaime Ordiales es una persona falsa”, dijo Pablo Aguilar en una entrevista a W Radio.

El central regresó a Paraguay con el equipo de Libertad tras no poder firmar una renovación con Cruz Azul, donde había disputado más de 140 partidos vistiendo la camiseta cementera. En los ocho partidos del torneo paraguayo ha jugado en 3 encuentros.

Además el central paraguayo llegó libre a Libertad, debido a que Cruz Azul no lo renovó y no pudo ingresar dinero tras su partida.

Cruz Azul marcha en el puesto 15 de la tabla con apenas 11 puntos en 11 partidos y consiguió una victoria en su último partido tras cuatro derrotas consecutivas.

Lee también:

¿Egoísmo o ambición? Cruz Azul no dejó salir a Uriel Antuna, pese a que el delantero tenía una oferta para ir a España

¡Alerta en Tigres! André-Pierre Gignac atraviesa un divorcio con la afición que lo estaría alejando del equipo

El Tata Martino estalló contra los abucheos de la afición al Tri y los comparó con gritos homofóbicos