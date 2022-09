¡Alerta en Tigres! André-Pierre Gignac atraviesa un divorcio con la afición que lo estaría alejando del equipo

El francés André-Pierre Gignac no estaría pasando los días más felices con los Tigres, todo esto luego de recibir abucheos en el último duelo contra Necaxa. En dicho encuentro los felinos no pasaron del empate sin goles y la afición respondió.

El francés según reportó Multimedios en información reseñada por Sdpnoticias, estaría ofendido con la fanaticada del club ya que considera injusto la reacción de la fanaticada, más aún teniendo en cuenta que es la máxima figura histórica del equipo.

Los números de Gignac en Tigres

El futbolista francés al servicio de Tigres, André-Pierre Gignac, cuenta con números resaltantes desde su llegada al club. Entre sus lauros ha alcanzado 4 títulos de la Liga MX, tres de campeón de campeones y una Concachampions.

Todos los logros del francés han sido desde su arribo a Monterrey desde el año 2015. Cabe destacar que en cada triunfo de Tigres el francés ha sido protagonista.

Ante el abucheo a Gignac, Miguel Herrera se pronunció y dio su punto de vista: “Muy injusto el abucheo, respeto a la afición, pero hoy hasta a Gignac lo abuchearon. Tienen que aplaudirlo, todo lo que les dio. Hoy intentó por todos lados, no le salieron las jugadas”, dijo.

Miguel Herrera, DT de Tigres, en conferencia:



"Muy injusto el abucheo, respeto a la afición, pero hoy hasta a Gignac lo abuchearon. Tienen que aplaudirlo, todo lo que les dio. Hoy intentó por todos lados, no le salieron las jugadas.



— ONCE Diario (@oncediariomx) August 28, 2022

El divorcio de André-Pierre Gignac y la afición de Tigres

Gignac según informa Multimedios no ha posteado nada en sus redes sociales desde el 27 de agosto, un día después del partido contra Necaxa en el cual fue abucheado. El hecho fue rechazado por el entorno del fútbol y entre ellos además de su entrenador, se pronució el polémico David Faitelson: "El aficionado tiene el derecho de abuchear a cualquier futbolista, pero abuchear a André Pierre Gignac me parece una rotunda estupidez". — David Faitelson (@Faitelson_ESPN) August 28, 2022

Cabe acotar que el francés es un fiel seguidor de las redes sociales por lo que ha sido extraña su ausencia. Gignac acostumbra a postear su día a día en el club, pero al parecer el enojo con la afición lo ha alejado hasta de las redes, hecho que estaría desnudando su malestar y presunta incomodidad en el club de sus amores.

