El Tata Martino estalló contra los abucheos de la afición al Tri y los comparó con gritos homofóbicos

Sin lugar a dudas el presente de la Selección Mexicana no es el mejor de los últimos tiempos y el más señalado es Gerardo Martino. La derrota de ayer ante Paraguay fue un verdadero descalabro y el público estalló contra el equipo y el seleccionador argentino.

Para Martino los abucheos de la fanaticada en la primera parte no tuvieron ningún sentido, en especial por qué la Selección Mexicana disputó unos muy buenos 45 minutos a su juicio. Por esta razón comparó los abucheos cómo los gritos homofóbicos, sin ningún tipo de justificación.

"Nadie podría decir que el equipo tuvo mal funcionamiento"🧐



Gerardo Martino considera injusta la derrota de @miseleccionmx



🔴En vivo por TUDN pic.twitter.com/5NhELQ6jKK — Línea de 4 (@Lineade4TUDN) September 1, 2022

Las palabras de Gerardo Tata Martino

El seleccionador argentino Gerardo Martino, aseguró que en México hay una campaña en su contra, además justificó su molestia ante esta realidad.

“Si no me molestara, no tendría sangre. Si sucede un primer tiempo como el de hoy, y se abuchea ese primer tiempo, no tiene lógica lo que está pasando. Es por hacerlo nada más. Es como el insulto, el grito homofóbico. Si vos sabés que te van a suspender, no lo hagas. Más lo seguís haciendo”, dijo el Tata en declaraciones a TUDN reseñadas por el portal Somos Invictos.

#LaAutopsia l "Permea el pesimísmo a 80 días de que arranque la Copa del Mundo. A Gerardo Martino se le ve podrido por cómo se manejan las cosas en la Federación, acabando el Mundial, se va"



La videocolumna de Andre Marín (@andremarinpuig) pic.twitter.com/TwQdNGsW8Y— MedioTiempo (@mediotiempo) September 1, 2022

El futuro de la Selección Mexicana

Para el Tata Martino está claro que hay una campaña en su contra, la cual asegura han podido sostener gracias al bloque interno que se ha construido durante su proceso al mando de la Selección de México. Sin embargo le preocupa hasta donde puedan aguantar los futbolistas.

“Yo creo que la única manera que esto se ha podido sostener hasta ahora es por el bloque interno que se ha armado. La pregunta es: ¿hasta dónde los jugadores con capaces de soportar y jugar con esta presión? Ese es el punto, la mayor preocupación”, apuntó. "El jugador tenía que firmar un documento y no lo firmó. Dijo que iba a firmar y luego no lo firmó", 'Tata' Martino aclara el tema de @AlexZendejas8🤯



🔴En vivo por TUDN pic.twitter.com/aSfdbPyA2G— Línea de 4 (@Lineade4TUDN) September 1, 2022

Cabe acotar que El Tata Martino suma un registro de 37 triunfos, 12 empates y 9 derrotas con la Selección de México, esto desde que comenzó su proceso en el año 2019.

