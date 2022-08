Barros Schelotto justifica la ausencia del Chicharito en México y apoya en su decisión al Tata Martino

Guillermo Barros Schelotto dirigió a Javier Chicharito Hernández en su paso por el LA Galaxy y entiende las capacidades del futbolista mexicano y máximo goleador en la historia con su selección. Sin embargo justificó su ausencia del Tri y asegura que si Gerardo Martino lo cree así no hay nadie más indicado para tomar su decisión.

“Es una decisión del Tata que conoce a sus jugadores y es su idea. No hay nadie que sepa más que es él y si cree que es lo mejor para México, está bien. He leído de la situación y no sé qué haya pasado, pero si él está de acuerdo que es lo mejor, está perfecto”, afirmó en rueda de prensa Barros Schelotto, en declaraciones reseñadas por Récord.

Schelotto ahora seleccionador de Paraguay hizo estas declaraciones en la previa del partido que enfrentará su equipo ante la Selección de México, la cual estará integrada en esta oportunidad solo por futbolistas que hacen vida en la Liga MX.

▶️ Barros Schelotto, DT de Paraguay, opinó sobre la decisión de Gerardo Martino de no llamar a 'Chicharito' al Tri



🗣️ "Es su equipo, es su idea y si cree que es lo mejor para México está bien"https://t.co/WQ190NDfSl



🎥: @enrique_mtzv pic.twitter.com/A0qh8y68L2 — MedioTiempo (@mediotiempo) August 30, 2022

Contra las críticas a Martino

De igual manera Guillermo Barros Schelotto salió al paso en contra de las críticas a Gerardo Martino y solo tuvo palabras de halago para el DT de la selección mexicana. “Con la crítica que ha recibido, la cual puedes estar o no de acuerdo, y yo no estoy de acuerdo porque es un entrenador con una gran carrera y creo que la verdad se verá en el Mundial y por ahora solo son simple comentarios”, añadió.

Añadió que nadie mejor que el Tata para tomar decisiones en el equipo, esto debido a su gran experiencia en los banquillo y su nombre que se lo ha ganado a punta de trabajo desde cada lugar por los cuales ha pasado. Para Schelotto la ausencia de Chicharito está más que justificada.

Guillermo Barros Schelotto, DT de Paraguay y quien dirigió a Javier Hernández en el Galaxy de la MLS, opinó sobre la ausencia de "Chicharito" en @miseleccionmx



"Si Gerardo Martino cree que es lo mejor para la selección, está bien" pic.twitter.com/51v061tmX8 — Raúl Orvañanos (@RaulOrvananos) August 31, 2022

Partido entre México y Paraguay

La Selección de México enfrentará a Paraguay en partido amistoso en los Estados Unidos. Este será el último encuentro de los dirigidos por Martino antes de comenzar una nueva fecha FIFA en el mes de septiembre y de allí alistarse para el Mundial Qatar 2022.

En este encuentro el equipo del Tata Martino solo contará con jugadores del patio, por una parte por no ser fecha FIFA y la otra porque el estratega argentino quiere conseguir en la Liga MX el sustituto para el Tecatito Corona, que aunque espera poder llegar al Mundial, también existen otras posibilidades para las que México debe estar preparado.

También te puede interesar

. Se cae la máscara de Gerardo Martino: el “Tata” prefirió evitar a toda costa a Chicharito

. Andrés Guardado le dice adiós a la selección mexicana: el “Principito” reveló que su ciclo con El Tri acaba en el Mundial de Qatar 2022

. El Tata Martino solo contará con jugadores de la Liga MX para el próximo amistoso del Tri frente a Paraguay