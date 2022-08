Se cae la máscara de Gerardo Martino: el “Tata” prefirió evitar a toda costa a Chicharito 

La selección mexicana jugará un partido más de cara al inicio del Mundial de Qatar 2022. El duelo ante Paraguay también significará un juego más sin la participación de Javier Hernández. Chicharito no es convocado desde 2019 y una vez más quedó demostrado que no cuenta en lo absoluto para Gerardo Martino.

Con la lesión de Henry Martín, muchos aficionados se emocionaron, pues pensaron que era el momento idóneo para el regreso de Javier Hernández a la selección mexicana. Sin embargo, el llamado no llegó y dejó ver algunas costuras al “Tata”.

La MLS no será más una excusa

En anteriores convocatorias, Gerardo Martino excusó la ausencia de algunos futbolistas en buen momento por el nivel de la Major League Soccer. Uno de los casos fue el de Chofis López y esa misma concepción servía para minimizar los goles de Chicharito. Sin embargo, ante la baja de Henry Martín, el “Tata” iba a echar mano de la MLS. View this post on Instagram A post shared by Ronaldo Cisneros Morell (@ronaldocm97)

Luego de que se generó la lesión del atacante de las Águilas del América, el futbolista seleccionado para reemplazarlo era Ronaldo Cisneros, jugador del Atlanta United de la MLS. Gerardo Martino prefirió convocar por primera vez a este joven atacante, antes que traer de regreso al experimentado Chicharito. Sin embargo, desde el club de Cisneros decidieron rechazar dicha convocatoria y el seleccionador de México tuvo que recurrir a Ángel Saldivar, futbolista de Chivas de Guadalajara que vuelve a la selección después de cuatro años.

En este sentido queda más que demostrado que Javier Hernández no es, ni será una opción para el ataque de México, al menos hasta que acabe el Mundial de Qatar 2022 y se cierre el ciclo de Gerardo Martino con El Tri.

También te puede interesar:

° Chivas de Guadalajara y el retorno de su gran ídolo: las opciones para que Chicharito Hernández regrese al “Rebaño Sagrado”

° “Gerardo Martino es el ladrón más grande del fútbol mexicano”: la contundente declaración sobre la gestión del Tata con México

° Andrés Guardado le dice adiós a la selección mexicana: el “Principito” reveló que su ciclo con El Tri acaba en el Mundial de Qatar 2022