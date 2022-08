“Gerardo Martino es el ladrón más grande del fútbol mexicano”: la contundente declaración sobre la gestión del Tata con México 

Gerardo Martino ha tenido que afrontar su gestión al mando de México en medio de un montón de críticas. El estratega argentino es el mejor pagado de Concacaf y está entre los entrenadores con mejor contrato en el Mundial de Qatar 2022. Sin embargo, Pablo Carrillo considera que el dinero que recibe el Tata no ha sido proporcional con su trabajo y por ende se ha convertido en un “ladrón”.

Gerardo Martino se vende muy caro: se revela el presunto salario del “Tata” que lo pone entre los líderes del Mundial de Qatar 2022 https://t.co/mkEPOnN0BG — La Opinión (@LaOpinionLA) August 14, 2022

“Martino es el ladrón más grande que ha existido en el fútbol mexicano. Cobra un dineral y no trabaja. Vino a vender su historia, pero no va a hacer historia con México, ninguna. Ha habido muy poca visoría. Además el tipo nunca está en México, no se entera de nada. Tampoco va a los clubes, no platica con los entrenadores de la liga. Hizo su grupo. Parece político con su grupo de correligionarios y con esos se la va a jugar”, explicó Carrillo en un entrevista con Bolavip. No confía en el Tri 🇲🇽 del Tata



Pablo Carrillo 🎙️ se le fue con todo al DT de México: "Gerardo Martino es el ladrón más grande que ha existido en el futbol mexicano" 🔥 pic.twitter.com/oRBk58WMlg— Bolavip México (@BolavipMex) August 18, 2022

México fracasará en Qatar 2022

El ciclo de Gerardo Martino ha recibido dolorosas derrotas. Estados Unidos ha dominado por completo a la selección mexicana, los partidos amistosos de El Tri han dejado mucho que desear y la ausencia de gol es latente. Sobre estos factores se sostiene Pablo Carrillo para afirmar que no espera un gran Mundial de la selección mexicana.

“Espero equivocarme. Me encantaría decir en un futuro que fui un idiota, que me equivoqué y a México le fue muy bien. Si le ganamos a Argentina, les hablaré a ustedes para que me permitan disculparme con Martino. Pero dudo que vaya a ser así”, concluyó. 100 DÍAS PARA LA @FIFAWorldCup #Qatar2022



El Grupo C estará integrado por @Argentina , #Polonia, @miseleccionmx y @SaudiNT_EN



Principales figuras: @Ieomessiok , @lewy_official , @hirvinglozano y @fooodii8 pic.twitter.com/7QzHVJH6oq— El Primer Mundial Sin Diego (@primer_sin) August 12, 2022

