Gerardo Martino sorprende al revelar el motivo por el cual le cerró las puertas a Alejandro Zendejas: “Es casi una extorsión”

La selección de México sigue sin convencer tras caer ante la selección de Paraguay en un partido en donde el ‘Tri’ lo intentó pero terminó siendo inocuo en la zona ofensiva.

Tras la derrota, las críticas recayeron en Gerardo Martino, sobre todo por la exclusión del algunos futbolistas para el partido, como es el caso de Alejandro Zendejas, sin embargo, el técnico argentino sorprendió al revelar sus motivos por los cuáles no lo incluyó.

Hay que recordar que Zendejas arrastra un problema que ha complicado su participación con la selección de México, pues el futbolista del América no ha realizado el cambio de Federación de Estados Unidos a México, algo que ha ocasionado que la FIFA abra una investigación que podría traer serias repercusiones.

Por tal motivo, Gerardo Martino decidió excluirlo de la selección añadiendo que la forma de actuar de Zendejas fue casi una extorsión.

“Yo creo que las cosas hay que decirlas como son: el jugador tenía que firmar un documento y no lo quiso firmar, no hay que darle la vuelta a las cosas; le exigen que quiera jugar para la selección de México y no firmó el documento, deberían de preguntar al jugador. Si la exigencia o la duda es si va a ir o no al Mundial. De ninguna manera quiero a un jugador que piense de esa forma, es casi una extorsión”, aseveró el ‘Tata’ en una entrevista concedida para TUDN.

