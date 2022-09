Gerardo Martino vuelve a justificar los malos resultados con el “ambiente pesimista” que rodea a la selección mexicana 

La selección mexicana no termina de convencer a sus aficionados. El Tri volvió a perder, pero esta vez ante una modesta selección de Paraguay que no clasificó al Mundial de Qatar 2022. Claramente, el principal señalado por estados resultados es Gerardo Martino. El “Tata” reconoció el ambiente hostil qué hay detrás de su proceso y se calificó como el primer enemigo de los intereses de El Tri.

“No solamente el enemigo público, sino el enemigo público número uno. La gente no me conoce, no sabe cómo soy como persona, si supieran como soy como persona, seguramente no me pasaría. La gran preocupación es qué incidencia tiene esto en el grupo de jugadores”, expresó el seleccionador de México en conferencia de prensa.

Quieren ver caer al “Tata”

Gerardo Martino se mostró un poco más a la defensiva tras la nueva derrota de la selección mexicana. El estratega argentino considera qué hay personas que esperan con ansias las caídas de México, simplemente para desearle mal al líder del banquillo.

“Lo que digo es que justamente cuando uno hace el análisis de lo que pasa, ¿por qué hay pesimismo? Porque el equipo juega mal y no gana, hoy jugamos bien y perdimos y hay pesimismo. Es difícil parar la bola que se ha generado. No lo vería que vaya a parar, hasta noto un entorno que se sienten cómodos en esta situación, noto felicidad de que algún colega pierda su trabajo”, sentenció.

Finalmente, Martino utilizó de ejemplo la última destitución de Diego Aguirre del banquillo de Cruz Azul. El argentino aseguró que habían personas que celebraban que la directiva del club echara a la calle al reconocido estratega uruguayo.

“Hay colegas que han trabajado en México, me tocó ver de fuera los partidos de Cruz Azul, a veces parecía que estaban contentos de que Diego (Aguirre) se fuera al cuarto o quito partido, no tengo la posibilidad de modificarlo, esperamos que el equipo tenga el reconocimiento por jugar bien”, concluyó. 📄 | NOTA



Caímos 0-1 con Paraguay 🇵🇾 en duelo del #MEXTOUR.

La crónica del partido es presentada por @G500Mx.

➡️ https://t.co/z0bd30Hfxh#HechoDeLosMexicanos pic.twitter.com/WXS8m91Har— Selección Nacional (@miseleccionmx) September 1, 2022

También te puede interesar:

· México salió abucheado luego de caer derrotado ante una Paraguay que se mostró inferior y las alarmas siguen encendidas

· “El ambiente de pesimismo es absoluto”: Gerardo Martino señala a los aficionados y críticos de la Selección Mexicana

· Se cae la máscara de Gerardo Martino: el “Tata” prefirió evitar a toda costa a Chicharito