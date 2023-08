Manuel Lapuente considera al Tri de Francia 98 como la mejor selección mexicana de la historia

Manuel Lapuente dirigió al Tri que participó en el Mundial Francia 1998, allí México llegó a octavos de final luego de que en primera ronda igualara ante México y Holanda, y derrotara a Corea del Sur para posteriormente caer en octavos 2-1 contra Alemania.

Para el legendario exseleccionador, aquella selección mexicana es la mejor de la historia, esto a pesar de que tampoco consiguieron jugar el famoso y anhelado quinto partido, pero sin embargo el rendimiento quizás lo avale y nombres con Jorge Campos, Luis Hernández, Cuauhtémoc Blanco, entre otros.

En la Liga MX logró cinco campeonatos, dos con el Necaxa, dos con el Puebla y otro más con el Club América. Según sus propias palabras, la selección que dirigió en el 98 ha sido el mejor Tri de la historia.

Manuel Lapuente en su época como director deportivo del Club Lobos Buap. (Foto: Imelda Medina / Imago/)

A Lapuente le parece estúpido nacionalizar futbolistas para el Tri

El legendario exseleccionador de México, Manuel Lapuente, tildó de “estúpido” el tener que nacionalizar futbolistas para que firmen parte del Tri. Las declaraciones las hizo en entrevista concedida al periodista José Ramón Fernández.

Lapuente aseguró que llevar nacionalizados a la Selección de México era estúpido y ridículo ya que a su juicio deben fijarse en jugadores del patio, en el talento hecho en México.

Las declaraciones de Lapuente vienen justo después de que ya parezca un hecho que el colombiano Julián Quiñones vaya a entrar en la convocatoria de Jaime Lozano del mes de octubre.

Manuel Lapuente de regreso al fútbol

Manuel Lapuente a sus 79 años, le confesó a José Ramón Fernández los motivos de su alejamiento del fútbol, señaló que ya le cansaba verlo, pero que ahora está de vuelta, yendo a los estadios y además no tiene pensado volver a dirigir.

“No he visto, la verdad, que me disculpen los que me vean, me culpo mucho porque me alejé del futbol y me he alejado, me cansaba de verlo, pero estoy volviendo otra vez y pienso volver en serio. A dirigir no, a verlo, a ir a los partidos, eso sí“, apostilló el legendario entrenador mexicano.

