Jorge Campos estuvo a punto de no jugar en Francia 98 por culpa de su famoso uniforme

El portero tuvo un conflicto con la marca que vestía a a la Selección Mexicana

Jorge Campos es considerado como uno de los mejores porteros en la historia del fútbol mexicano, sus dotes debajo de los tres postes y su manejo del balón con los pies fueron condiciones que lo llevaron a estar en tres Mundiales con la Selección Mexicana, siendo titular en dos de ellos.

Otra de sus características fueron los excéntricos uniformes que utilizó a lo largo de toda su carrera, y que no pudo usar en Francia 98, debido a que ABA era la marca que vestía a la Selección y Campos tenía contrato con Nike.

Jorge Campos. Defendió la portería de México en los mundiales EEUU '94 y Francia '98. @futbolgrafias pic.twitter.com/KYjg2N8HxU — Marcos Palenzuela (@Marckeeper) May 7, 2013

De hecho, dicho conflicto de intereses ocasionó que Campos estuviera a punto de perderse el primer partido del Mundial del 98 ante Corea del Sur, pues le pidió a un utilero que cambiara su indumentaria, aunque no fuera la oficial de la Selección, por lo que hubo problemas con FIFA, así lo detalló Santos Escobar para ESPN, persona que en aquel entonces era el vínculo entre el Tri y la marca patrocinadora.

“Alejandro Burillo les reclamó que no era posible que le hicieran esas chi[…] y les dijo a los directivos y a Manuel Lapuente que Jorge Campos debía ser suspendido, que no debía de jugar el primer partido del Mundial, pero ellos manejan el fútbol como quieren y al final no hubo problema. Jorge Campos le pide un favor a uno de los utileros, a Gonzalo Saldaña, y lo convence para que le ponga la ropa de Nike en sus cosas. La FIFA, en cualquier competencia, dos días antes del juego les llama a las selecciones y les pide el color que van a usar para el partido. Los de la FIFA regañaron a los directivos de la FMF porque el número de Jorge en el short y la playera era muy grande“, detalló Escobar.

Cuando Miguel Lapuente, técnico del Tri, se percató de dicha situación regresó muy molesto al hotel de concentración y ahí se enteró de lo ocurrido.

“¿Ya revisó la etiqueta de ese suéter? Lapuente se queda sorprendido, le dije que ese no era ABA Sport. Los de la FMF pensaron que era cosa de nosotros“, explicó Santos Escobar.

Jorge Campos vs Holanda en Francia 98.

En ese Mundial, Jorge llevó sus jerseys multicolores Nike, pero la FIFA se los prohibió por no ser ABA Sport y tuvo que jugar con los jerseys del equipo.

En este caso verde, pues el Tri jugó de blanco. pic.twitter.com/rqO18iklLw — VÍCTOR EDÚ R. (@EDUX77) October 15, 2019

En ese momento se sugirió suspender a Campos un partido por haber intentado engañar al cuerpo técnico para usar su uniforme Nike, pero Escobar dijo que no había ningún problema, puesto que no lo utilizó en ningún partido del Mundial.