Raúl Jiménez le anota al Dibu Martínez y llega a 60 tantos en Premier League, pero enciende las alarmas

El Aston Villa de Unai Emery consiguió este domingo su primera victoria en la Premier League tras imponerse por 3-1 en Villa Park, al Fulham de Raúl Jiménez, que abrió el marcador y volvió a la senda del gol en un partido que se resolvió en la segunda parte gracias a la inspiración de John McGinn y del argentino Emiliano Buendía.



El encuentro empezó mal para los locales cuando en el minuto 3 un saque de esquina lanzado por Sasa Lukic encontró la cabeza del mexicano Raúl Jiménez que batió a Emiliano Martínez con un remate cruzado para adelantar al Fulham.

RAUL JIMENEZ SCORES HIS FIRST GOAL OF THE SEASON. FULHAM STRIKE IN THE OPENING MINUTES. 🇲🇽 pic.twitter.com/bJOsL0z4TS — NBC Sports Soccer (@NBCSportsSoccer) September 28, 2025

El delantero mexicano marcó su gol 60 en la Premier League, pero apenas pudo celebrar el tanto ya que tuvo que retirarse lesionado en el minuto 11, poco después de solicitar su salida, señalando una molestia arriba de la ingle.

Aún no se tiene el informe médico del jugador, pero se espera que la lesión no sea demasiado grave, tomando en cuenta que minutos después de ser atendido se quedó en la banca con una bolsa de hielo en la zona afectada.



En la cancha el Aston Villa reaccionó mediada la primera mitad cuando Ollie Watkins aprovechó un balón largo de Lucas Digne que la zaga visitante no acertó a despejar y definió con una sutil vaselina para firmar el empate antes del descanso.

Ollie Watkins ends his goal drought with a brilliant lob to equalize for Aston Villa. 💪 pic.twitter.com/5x4ZMuSj6J — NBC Sports Soccer (@NBCSportsSoccer) September 28, 2025

Tras la reanudación, los de Emery salieron decididos a dar la vuelta al marcador, y en el minuto 49, John McGinn culminó una buena combinación con un potente disparo desde la frontal tras asistencia de Emiliano Buendía.



Apenas dos minutos después, el argentino Buendía, que había ingresado al inicio de la segunda mitad, sentenció el encuentro al rematar un centro raso de Watkins, estableciendo el 3-1 definitivo.

ASTON VILLA SCORE TWICE IN BARELY 90 SECONDS TO TAKE CONTROL! 👏 pic.twitter.com/0Ii5lQ2DO5 — NBC Sports Soccer (@NBCSportsSoccer) September 28, 2025

Con este triunfo, el Aston Villa abandona los puestos de descenso, aunque se mantiene en la zona baja de la clasificación, mientras que el Fulham continúa en la zona media de la tabla.

